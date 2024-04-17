Федор Канарейкин: «Овечкин – давно герой «Вашингтона» и всей НХЛ. То, что команда попала в плей-офф – полностью его заслуга»

Федор Канарейкин поделился мнением об успехах Александра Овечкина.

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел в плей-офф Кубка Стэнли.

38-летний форвард забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Овечкин давно уже герой «Вашингтона» и всей НХЛ. То, что команда попала в плей-офф – полностью его заслуга!

Сократил отставание от Гретцки на одну шайбу, ждем, что будет дальше», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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