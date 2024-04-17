Федор Канарейкин: «Овечкин – давно герой «Вашингтона» и всей НХЛ. То, что команда попала в плей-офф – полностью его заслуга»
Федор Канарейкин поделился мнением об успехах Александра Овечкина.
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел в плей-офф Кубка Стэнли.
38-летний форвард забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Овечкин давно уже герой «Вашингтона» и всей НХЛ. То, что команда попала в плей-офф – полностью его заслуга!
Сократил отставание от Гретцки на одну шайбу, ждем, что будет дальше», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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Навскидку:
- Линдгрен выиграл несколько матчей в одну каску (т.е. шлем),
- Карлсон на финишном отрезке сделал 2 победных шайбы;
- Дауд отдал ТОТ САМЫЙ пас на Оши в последней игре, забил в финале сезона несколько важнейших шайб, а также навалял Эйссимонту в самый нужный момент;
- Строум в отсутствие других вариантов не растерялся, принял на себя роль первого центра и достойно центрил Овечкина весь сезон;
Нельзя забывать и о вкладе других игроков: Уилсона, Оши, Макмайкла и т.д. Кто бы что ни говорил, они сделали те шаги, которые и позволили забраться в ПО.
Да, результативность в этом сезоне оставляет желать лучшего, но не будем забывать, что команде обрела нового тренера, потеряла двух центров и вообще стареет.
Если грамотно распорядиться ресурсами (денег под потолком стало заметно больше), то можно плавно перестраиваться и развивать молодых.
Короче, закончу тем, с чего начал - Саша крут, но в плей-офф без команды не выходят.