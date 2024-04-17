Овечкин о выходе в плей-офф: «Атмосфера в раздевалке была потрясающей, мы обыграли хорошие команды, чтобы добиться этого. В плей-офф будет другой хоккей»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин поделился эмоциями от выхода в плей-офф НХЛ.

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел в плей-офф Кубка Стэнли.

«В раздевалке было потрясающе. Мы наслаждались этим процессом. Это нечто особенное. Вот почему мы играем в хоккей. Хочется быть в такой атмосфере, и мы обыграли довольно хорошие команды, чтобы добиться этого.

Никто не думал, что мы окажемся в такой ситуации, но мы победили. Мы насладимся этим моментом сегодня, завтра, а затем вернемся к работе. Никогда не знаешь, что произойдет в плей-офф. Это другой хоккей, другая атмосфера. Все будут на другом уровне. Я очень взволнован», – сказал Овечкин. 

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12 комментариев
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Хочется пожелать достойной и хорошей игры,независимо от результата.С одной стороны Овечкин,а и Панарину очень хочется пожелать взять кубок если обыграют Вашингтон.
А нашим парням забить побольше шайб.
Я всегда болел за Красные Крылья,а за вашиков болею только из-за Саши.
Ну и за счет 4:3,независимо кто победит
+6
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+6
Ответ Александр Филиппов
кто в теме? помните когда Кингз взяли кубок с последней ступеньки, там уже заранеее команда преобразилась? или они тоже тыкалист-мыкались до конца регулярки и кубок взяли? или я,вот.ще ЛА с кем-то потуаю 😁
С сент-луисом еще была история
+3
0
+3
Ответ Александр Филиппов
кто в теме? помните когда Кингз взяли кубок с последней ступеньки, там уже заранеее команда преобразилась? или они тоже тыкалист-мыкались до конца регулярки и кубок взяли? или я,вот.ще ЛА с кем-то потуаю 😁
абсолютно другая история. там состав был гораздо сильнее чем сейчас у Вашингтона. плюс Куик праймовый. так что
+3
0
+3
Так и на 1016 Грецки можно замахнуться, правда, продлившись.
+3
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+2
Ответ Aleksandr
С сент-луисом еще была история
тоже другая история. просто команда изначально не играла за тренера. Пришел Вождь .он же Крейг Беруби. и сплотил команду. а исполнитель там зватало РОР.Тарасенко чего стоят.а У Вашингтона реально сейчас ну если не половина то треть игроки Уровня АХЛ. на зубах вышли в плов
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Главное чтобы не успокоились на этом.
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Ответ Aleksandr
С сент-луисом еще была история
помню, но те просто преобразились насколько я помню ещё походу сезона.
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Ответ Лыж_Ник
Так и на 1016 Грецки можно замахнуться, правда, продлившись.
сомнительно
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Ответ Splin
сомнительно
Так я и не написал «идёт по графику 1016».
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Ответ Лыж_Ник
Так я и не написал «идёт по графику 1016».
так замахнуться🤭
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