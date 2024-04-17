Овечкин о выходе в плей-офф: «Атмосфера в раздевалке была потрясающей, мы обыграли хорошие команды, чтобы добиться этого. В плей-офф будет другой хоккей»

Александр Овечкин поделился эмоциями от выхода в плей-офф НХЛ.

« » обыграл «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и вышел в плей-офф Кубка Стэнли.

«В раздевалке было потрясающе. Мы наслаждались этим процессом. Это нечто особенное. Вот почему мы играем в хоккей. Хочется быть в такой атмосфере, и мы обыграли довольно хорошие команды, чтобы добиться этого.

Никто не думал, что мы окажемся в такой ситуации, но мы победили. Мы насладимся этим моментом сегодня, завтра, а затем вернемся к работе. Никогда не знаешь, что произойдет в плей-офф. Это другой хоккей, другая атмосфера. Все будут на другом уровне. Я очень взволнован», – сказал Овечкин.

🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался