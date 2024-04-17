Владимир Плющев высказался о шансах «Вашингтона» победить «Рейнджерс» в плей‑офф.

– Шансы есть всегда. Неудачи в регулярном сезоне могут стимулировать «Вашингтон» на удачную игру в плей-офф. Часто бывают ситуации, в которых команда с нижним посевом выбивает лидера.

Посмотрите на , где шестая команда Востока « » выбила в четвертьфинале победителя регулярки « ». Это плей-офф – там всегда играют другие психологические моменты.

В паре «Рейнджерс» – « » шансы где-то 60 на 40. Допускаю, что «Кэпиталс» сделают свою работу вместе с Сашей Овечкиным очень хорошо.

– В составе «Рейнджерс» сумасшедший сезон провел , набравший 120 (49+71) очков. Его реально сдержать?

– Артемий сейчас на кураже – это признают все: и партнеры, и соперники. Я не знаю, какая тактика будет избрана «Вашингтоном», но не думаю, что они будут играть персонально против Панарина.

У «Кэпиталс» есть свои плюсы. Они могут командными действиями нейтрализовать тройку, в которой играет Артемий, хоть это будет непросто, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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