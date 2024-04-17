Владимир Плющев: «В паре «Рейнджерс» – «Вашингтон» шансы 60 на 40. Допускаю, что «Кэпиталс» с Овечкиным хорошо сделают свою работу»

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Владимир Плющев высказался о шансах «Вашингтона» победить «Рейнджерс» в плей‑офф.

– Шансы есть всегда. Неудачи в регулярном сезоне могут стимулировать «Вашингтон» на удачную игру в плей-офф. Часто бывают ситуации, в которых команда с нижним посевом выбивает лидера.

Посмотрите на КХЛ, где шестая команда Востока «Трактор» выбила в четвертьфинале победителя регулярки «Динамо». Это плей-офф – там всегда играют другие психологические моменты.

В паре «Рейнджерс» – «Вашингтон» шансы где-то 60 на 40. Допускаю, что «Кэпиталс» сделают свою работу вместе с Сашей Овечкиным очень хорошо.

– В составе «Рейнджерс» сумасшедший сезон провел Артемий Панарин, набравший 120 (49+71) очков. Его реально сдержать?

– Артемий сейчас на кураже – это признают все: и партнеры, и соперники. Я не знаю, какая тактика будет избрана «Вашингтоном», но не думаю, что они будут играть персонально против Панарина.

У «Кэпиталс» есть свои плюсы. Они могут командными действиями нейтрализовать тройку, в которой играет Артемий, хоть это будет непросто, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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6 комментариев
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Аналитика на уровне конечно…он хоть одну игру смотрел Рейнджерс или Кэпс. Просто набор стандартных фраз. Просто поменяй фамилии и это к любой паре ПО подойдет)
А шансы всегда 50/50, либо выиграют либо нет)
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Это не неудачи в регулярном сезоне у Кэпс, а гиперудачный сезон
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Я очень не хотел Вашингтон там сейчас воротник собрался будет тяжело 5 на 5 играть очень плохо играют а в плове удалений не очень много дают судьи будем надеяться думаю серия 4-2 будет удачи рейнджеры
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В сотый раз задаю один вопрос: кто такой Плющев!? Кожевникова хоть по сборной СССР помню, а этот то физрук молодёжки чем знаменит!?
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По моему г-н Плющев вводит людей в заблуждение. При равенстве очков в этом году в НХЛ выше ставят команду по результатам личных встреч и в данном случае к сожалению это не Вашингтон, а Детройт.
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Я бы дал 95 на 5 :)
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