Алексей Терещенко: «Овечкин – лидер команды, ведет ее за собой. Но, если бы все строилось только на нем, «Вашингтон» не попал бы в плей-офф»

Алексей Терещенко высказался о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

– Насколько сильно именно фактор повлиял на выход « » в плей-офф?

– Да, Саша влияет, имеет большое значение для «Вашингтона». Но это команда выигрывает. При всем уважении к Сашке, это – команда. И он говорит, что они ради этого и играют. Он лидер команды, ведет ее за собой. Но, если бы все строилось только на нем, я думаю, «Вашингтон» не попал бы в плей-офф. Они именно командную игру поправили. Поэтому они зацепились за восьмую строчку. Это мое мнение.

Но, опять же, пришел тренер новый. Игра менялась. Да, забивают недостаточно много, тяжело им голы даются. Но это связано с тем, что некоторые игроки ушли, меняется немножко состав. В принципе, влияние и заслуга Саши есть, но я бы не сказал, что это только его фактор. Это успех команды, – сказал трехкратный чемпион мира .

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