Овечкин о выходе в плей-офф: «Вашингтон» собирается сделать что-то особенное в этом году. Надеюсь, мы продолжим играть в том же духе»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ АХЛ Херши Хоккей

Александр Овечкин высказался о выходе «Вашингтона» в плей-офф.

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

«Я думаю, мы как команда держимся вместе. Это был трудный год, трудный сезон, травмы. Вы видите, как приходят ребята из «Херши», и они играют невероятно. Мы играем усердно.

В этом году мы собираемся сделать что-то особенное. Это всего лишь один шаг, так что я надеюсь, что мы продолжим играть в том же духе», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Победа «Вашингтона» – в эмоциях Овечкина. Как Великий встретил выход в плей-офф

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22 комментария
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Если вы будете играть в том же духе (а вы, конечно, будете - потому что другого варианта нет), то далеко не уедете, Саня. Но радостно уже то, что вы в плей-офф. Задача-максимум на сезон выполнена, теперь остаётся кайфовать.
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+33
Объективно - вылетят 4-0,4-1. Но большой плюс, что никто ничего уже не ожидает, итак прыгнули выше головы, а плей-офф особая среда, пожелаю удачи, пусть поборются, а там чем черт не шутит!
+21
-1
+20
Ови - крутой капитан!
Вся команда тянется за ним, за его решимостью и энергией!
Лучшее решение - дай хороший пас Ови!
Не получается хороший - просто бросай в него!
Он железяка! Он хитовик!
От него не только соперники отскакивают, но и шайбы в ворота! Офис часто переезжает поближе к народу, к воротам!
Хороший игрок играет там, где шайба, а великий - там, где шайба будет! (Гретцки).
+14
-4
+10
Ответ Эразм
Проход Панарина и компании максимум в пяти матчах...увы.
Помнится как-то Панарин и другая ко ведя 2-0 отлетела 2-4 Вашингтону и те стали чемпионами, так что не надо этих преждевременных выводов
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+8
Ну у Сани есть опыт в ПО как раз. В сезоне 2009-10 ВК играл с тогда полностью дохлым Монреалем. Сейчас как раз ВК в роли того самого Монреаля. А Монреаль тогда прошёл ВК в 7 матчах, а потом ещё и ПП до кучи, и вышел в финал конфы, хотя их в каждом из матчей перебрасывали в 2-3 раза:) Так что чудеса случаются.
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+6
Ответ Anti S
главное чтобы об "особенном Вашингтоне" знали и в команде. ибо такое впечатление, что кроме Чарли в воротах и иногда самого Саши, об этом в команде, мало кто знает
Да ладно, кроме легкого звена и половины АХЛовской защиты там все не только стараются, но и в целом неплохо получается, Дауд выправился в последних матчах, Маленстин лично меня прям вообще радует.
А легкое звено как раз с Рейнджерами играть сможет - тут легкому Панарину как раз будет будет трудно, против старого приятеля дяди Тома особенно
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Глянем глянем) понятно что копы фавориты .. но при игре 5-5 они так себе в лиге.. Если Вашик будет так же организованно играть как сегодня, с минимумом удалений и тащящим Лингреном- то шансы могут появиться..
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Все задачи на сезон решены, Саня, можно без давления сыграть. Это на Панарина и Ко смотрят, как на фаворитов, это им надо думать как сделать что-то особенное...
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главное чтобы об "особенном Вашингтоне" знали и в команде. ибо такое впечатление, что кроме Чарли в воротах и иногда самого Саши, об этом в команде, мало кто знает
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Ответ Chestnutrevan
Помнится как-то Панарин и другая ко ведя 2-0 отлетела 2-4 Вашингтону и те стали чемпионами, так что не надо этих преждевременных выводов
Это не выводы-реальность.
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Ответ yurovch1984
Ну у Сани есть опыт в ПО как раз. В сезоне 2009-10 ВК играл с тогда полностью дохлым Монреалем. Сейчас как раз ВК в роли того самого Монреаля. А Монреаль тогда прошёл ВК в 7 матчах, а потом ещё и ПП до кучи, и вышел в финал конфы, хотя их в каждом из матчей перебрасывали в 2-3 раза:) Так что чудеса случаются.
Я не думаю что Шестеркин лажать будет как Варламов тогда
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Ответ Lux_Vid Александров
Дураки, вратаря ломаншт и проходишь
Какие-то у вас тракторные лайфхаки...
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Ответ Эразм
Это не выводы-реальность.
Реальность пока что это вылет Рейнджеров в прошлом году от Нью-Джерси с двумя сухарями 0:4 в пятом и седьмом матчах, всего 2 очка Панарина и отсутствие Кейна с Тарасенко набравших тогда немало очков. Если на это так взглянуть то не такие они прям фавориты на 4-0
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Ответ yurovch1984
Ну у Сани есть опыт в ПО как раз. В сезоне 2009-10 ВК играл с тогда полностью дохлым Монреалем. Сейчас как раз ВК в роли того самого Монреаля. А Монреаль тогда прошёл ВК в 7 матчах, а потом ещё и ПП до кучи, и вышел в финал конфы, хотя их в каждом из матчей перебрасывали в 2-3 раза:) Так что чудеса случаются.
Дураки, вратаря ломаншт и проходишь
+1
-1
0
Ответ Sonnyanderson
В свипе в первом раунде нет ничего особенного. Хотя для вас это будет впервые)
От болелы Кросби другого и не ожидал. Ответный вопрос, какого два раза подряд не пройти в ПО выжимая все соки из платёжки и оставляя стариков без намёка на омоложение, даже Гюнцеля отдали?
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Вот бы посмотреть состав чемпионского Херши, кто из орлов сегодняшних там был в прошлом году!
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Проход Панарина и компании максимум в пяти матчах...увы.
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