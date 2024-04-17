Овечкин о выходе в плей-офф: «Вашингтон» собирается сделать что-то особенное в этом году. Надеюсь, мы продолжим играть в том же духе»
Александр Овечкин высказался о выходе «Вашингтона» в плей-офф.
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.
«Я думаю, мы как команда держимся вместе. Это был трудный год, трудный сезон, травмы. Вы видите, как приходят ребята из «Херши», и они играют невероятно. Мы играем усердно.
В этом году мы собираемся сделать что-то особенное. Это всего лишь один шаг, так что я надеюсь, что мы продолжим играть в том же духе», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
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Вся команда тянется за ним, за его решимостью и энергией!
Лучшее решение - дай хороший пас Ови!
Не получается хороший - просто бросай в него!
Он железяка! Он хитовик!
От него не только соперники отскакивают, но и шайбы в ворота! Офис часто переезжает поближе к народу, к воротам!
Хороший игрок играет там, где шайба, а великий - там, где шайба будет! (Гретцки).
А легкое звено как раз с Рейнджерами играть сможет - тут легкому Панарину как раз будет будет трудно, против старого приятеля дяди Тома особенно