Овечкин о выходе в плей-офф: «Вашингтон» собирается сделать что-то особенное в этом году. Надеюсь, мы продолжим играть в том же духе»

Александр Овечкин высказался о выходе «Вашингтона» в плей-офф.

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и вышли в плей-офф Кубка Стэнли.

«Я думаю, мы как команда держимся вместе. Это был трудный год, трудный сезон, травмы. Вы видите, как приходят ребята из «Херши», и они играют невероятно. Мы играем усердно.

В этом году мы собираемся сделать что-то особенное. Это всего лишь один шаг, так что я надеюсь, что мы продолжим играть в том же духе», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Победа «Вашингтона» – в эмоциях Овечкина. Как Великий встретил выход в плей-офф