«Ак Барс» проведет с Гатиятулиным решающие переговоры на следующей неделе (Metaratings)

«Ак Барс» планирует договориться с Анваром Гатиятулиным на следующей неделе.

Ранее поступила информация о том, что 48-летний специалист вернется в Россию в конце апреля после стажировки в Северной Америке.

По данным Metaratings, менеджмент «Ак Барса» на следующей неделе проведет финальные переговоры с Гатиятулиным по вопросу назначения главным тренером.

Последним местом работы тренера был «Трактор», который уволил тренера после 8 поражений в 15 матчах на старте нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.