«Ак Барс» проведет с Гатиятулиным решающие переговоры на следующей неделе (Metaratings)

Теги Ак Барс КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

«Ак Барс» планирует договориться с Анваром Гатиятулиным на следующей неделе.

Ранее поступила информация о том, что 48-летний специалист вернется в Россию в конце апреля после стажировки в Северной Америке.

По данным Metaratings, менеджмент «Ак Барса» на следующей неделе проведет финальные переговоры с Гатиятулиным по вопросу назначения главным тренером.

Последним местом работы тренера был «Трактор», который уволил тренера после 8 поражений в 15 матчах на старте нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой хитрый человек.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий