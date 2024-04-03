Гатиятулин уехал на стажировку в «Ванкувер». Он, скорее всего, возглавит «Ак Барс» по возвращении («Матч ТВ»)

Анвар Гатиятулин уехал на стажировку в «Ванкувер».

Как сообщает «Матч ТВ», тренер уехал на стажировку в клуб НХЛ. После этого он, скорее всего, возглавит «Ак Барс».

Напомним, ранее «Сибирь» сообщила, что достигла договоренности о подписании контракта с . Клуб отмечал, что ведется обсуждение условий договора. Также ЦСКА предложил тренеру войти в штаб Ильи Воробьева.

«Анвара в Ванкувер пригласил , который работает в «Кэнакс» тренером по развитию.

Пока Гатиятулин сидел без работы, он решил поехать в для повышения квалификации по линии стажировки. На протяжении одной‑двух недель он будет частью этой канадской команды.

Еще пару недель назад Гатиятулин вел серьезные переговоры с Казанью. Уже было почти все решено с «Ак Барсом», и Анвар поехал в «Ванкувер», потому что договорился на стажировку еще давно.

Потом почему‑то «Сибирь» объявила, что достигла договоренности с Гатиятулиным. Это очень странно, потому что Анвар ставил в приоритет именно Казань, где совсем другой бюджет и цели.

Я буду в шоке, если между двумя предложениями он выберет «Сибирь». Это было бы крайне нелогично. Сейчас все идет к тому, что Гатиятулин вернется из НХЛ после стажировки, и «Ак Барс» объявит его как главного тренера», – сообщил источник, приближенный к ситуации.

Ранее стажировку в « » проходил Илья Воробьев, который возглавил ЦСКА.

Гатиятулин с 2015 по 2018, а также с 2020 по 2023 годы возглавлял «Трактор».