Гатиятулин уехал на стажировку в «Ванкувер». Он, скорее всего, возглавит «Ак Барс» по возвращении («Матч ТВ»)
Анвар Гатиятулин уехал на стажировку в «Ванкувер».
Как сообщает «Матч ТВ», тренер уехал на стажировку в клуб НХЛ. После этого он, скорее всего, возглавит «Ак Барс».
Напомним, ранее «Сибирь» сообщила, что достигла договоренности о подписании контракта с Анваром Гатиятулиным. Клуб отмечал, что ведется обсуждение условий договора. Также ЦСКА предложил тренеру войти в штаб Ильи Воробьева.
«Анвара в Ванкувер пригласил Сергей Гончар, который работает в «Кэнакс» тренером по развитию.
Пока Гатиятулин сидел без работы, он решил поехать в НХЛ для повышения квалификации по линии стажировки. На протяжении одной‑двух недель он будет частью этой канадской команды.
Еще пару недель назад Гатиятулин вел серьезные переговоры с Казанью. Уже было почти все решено с «Ак Барсом», и Анвар поехал в «Ванкувер», потому что договорился на стажировку еще давно.
Потом почему‑то «Сибирь» объявила, что достигла договоренности с Гатиятулиным. Это очень странно, потому что Анвар ставил в приоритет именно Казань, где совсем другой бюджет и цели.
Я буду в шоке, если между двумя предложениями он выберет «Сибирь». Это было бы крайне нелогично. Сейчас все идет к тому, что Гатиятулин вернется из НХЛ после стажировки, и «Ак Барс» объявит его как главного тренера», – сообщил источник, приближенный к ситуации.
Ранее стажировку в «Ванкувере» проходил Илья Воробьев, который возглавил ЦСКА.
Гатиятулин с 2015 по 2018, а также с 2020 по 2023 годы возглавлял «Трактор».
Кому "сарай и хата", а кто-то премию точно получит. Нахлебников там хватает