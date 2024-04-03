Гатиятулин уехал на стажировку в «Ванкувер». Он, скорее всего, возглавит «Ак Барс» по возвращении («Матч ТВ»)

Теги Ак Барс Сибирь Ванкувер Сергей Гончар НХЛ КХЛ Анвар Гатиятулин Матч ТВ Хоккей

Анвар Гатиятулин уехал на стажировку в «Ванкувер».

Как сообщает «Матч ТВ», тренер уехал на стажировку в клуб НХЛ. После этого он, скорее всего, возглавит «Ак Барс».

Напомним, ранее «Сибирь» сообщила, что достигла договоренности о подписании контракта с Анваром Гатиятулиным. Клуб отмечал, что ведется обсуждение условий договора. Также ЦСКА предложил тренеру войти в штаб Ильи Воробьева.

«Анвара в Ванкувер пригласил Сергей Гончар, который работает в «Кэнакс» тренером по развитию.

Пока Гатиятулин сидел без работы, он решил поехать в НХЛ для повышения квалификации по линии стажировки. На протяжении одной‑двух недель он будет частью этой канадской команды.

Еще пару недель назад Гатиятулин вел серьезные переговоры с Казанью. Уже было почти все решено с «Ак Барсом», и Анвар поехал в «Ванкувер», потому что договорился на стажировку еще давно.

Потом почему‑то «Сибирь» объявила, что достигла договоренности с Гатиятулиным. Это очень странно, потому что Анвар ставил в приоритет именно Казань, где совсем другой бюджет и цели.

Я буду в шоке, если между двумя предложениями он выберет «Сибирь». Это было бы крайне нелогично. Сейчас все идет к тому, что Гатиятулин вернется из НХЛ после стажировки, и «Ак Барс» объявит его как главного тренера», – сообщил источник, приближенный к ситуации.

Ранее стажировку в «Ванкувере» проходил Илья Воробьев, который возглавил ЦСКА.

Гатиятулин с 2015 по 2018, а также с 2020 по 2023 годы возглавлял «Трактор».

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11 комментариев
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концепция развития АБ на ближайшие сезоны: "сгорел сарай - гори и хата")))
+9
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+9
Ответ Андрей Валерьевич
Бразильский сериал какой-то
скорее мексиканский)
+3
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Бразильский сериал какой-то
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Ответ Андрей Валерьевич
Бразильский сериал какой-то
Индийское кино)
+2
0
+2
А без "скорее всего" слабо новости транслировать? Факты нужны, а не предположения и фантазии
+2
-1
+1
Ух ты, АкБарс урвал себе тренера из НХЛ
+1
0
+1
Ответ Ксения Гусева
скорее мексиканский)
Почти одно и тоже😜
+1
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Ответ Б.И.С.
концепция развития АБ на ближайшие сезоны: "сгорел сарай - гори и хата")))
Концепция: "Удаща удащливым!"
Кому "сарай и хата", а кто-то премию точно получит. Нахлебников там хватает
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Когда начнутся причитания по типу "Что там учиться? Пускай лучше НХЛ к нам стажироваться ездят и поучатся в хоккей играть" ?)))))
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А Федоров не хочет на стажировку туда? Куверу это зачем все... Тут же великие Йоси тренеруют.
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Круговорот тренеров, трактор очень скромно играл в нападении при нём, только чехи много забивали, на этом и ехали
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