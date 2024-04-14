Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон – 18. Он превзошел собственный результат сезона-2022/23
Кирилл Капризов установил историческое достижение в «Миннесоте».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:2.
Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой матча.
Вторую шайбу российский форвард забросил в большинстве. Это его 18-й гол в нынешнем сезоне при численном преимуществе.
Капризов побил собственный рекорд по числу шайб в большинстве за один сезон в истории «Миннесоты». Предыдущее достижение было установлено в регулярке-2022/23. Тогда он забил 17 голов.
Всего на счету 26-летнего игрока 93 (44+49) очка в 73 матчах.