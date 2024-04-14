Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон – 18. Он превзошел собственный результат сезона-2022/23

Теги Миннесота Сан-Хосе НХЛ рекорды Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов установил историческое достижение в «Миннесоте».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:2.

Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой матча. 

Вторую шайбу российский форвард забросил в большинстве. Это его 18-й гол в нынешнем сезоне при численном преимуществе.

Капризов побил собственный рекорд по числу шайб в большинстве за один сезон в истории «Миннесоты». Предыдущее достижение было установлено в регулярке-2022/23. Тогда он забил 17 голов.

Всего на счету 26-летнего игрока 93 (44+49) очка в 73 матчах.

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2 комментария
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Машина. Если б не травма уже б за 100 очков улетел. Имхо, считаю, что ему нужно в другую команду если хочет кубок
+4
0
+4
Ответ Мадина Уйгурова
Машина. Если б не травма уже б за 100 очков улетел. Имхо, считаю, что ему нужно в другую команду если хочет кубок
Если не ошибаюсь,он перед сезоном взял себе хату в Миннесоте, наверное надолго планирует там остаться
+1
0
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