Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон – 18. Он превзошел собственный результат сезона-2022/23

Кирилл Капризов установил историческое достижение в «Миннесоте».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:2.

Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой матча.

Вторую шайбу российский форвард забросил в большинстве. Это его 18-й гол в нынешнем сезоне при численном преимуществе.

Капризов побил собственный рекорд по числу шайб в большинстве за один сезон в истории «Миннесоты». Предыдущее достижение было установлено в регулярке-2022/23. Тогда он забил 17 голов.

Всего на счету 26-летнего игрока 93 (44+49) очка в 73 матчах.