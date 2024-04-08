Фэйбер про слепой пас Капризову: «Он крикнул, так что было не сложно. Помогает, когда парни разговаривают с тобой»

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Брок Фэйбер Хоккей

Брок Фэйбер прокомментировал голевую передачу на Кирилла Капризова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» победила «Чикаго» со счетом 4:0.

В третьем периоде защитник «Уайлд» Брок Фэйбер стянул на себя двух соперников и сделал слепой пас за спину на Кирилла Капризова. Российский нападающий забросил вторую для себя шайбу в игре.

«Помогает, когда парни разговаривают с тобой, верно? Кирилл крикнул, так что, с моей стороны, это было не слишком сложно», – сказал Фэйбер.

21-летний игрок набрал 43 (7+36) очка в 77 матчах этого сезона и является одним из претендентов на «Колдер Трофи».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такой пас - конфетка!
Красота!
+2
0
+2
В любом случае комбинация получилась шикарной и Капризов, конечно, хорошо бросил, без шансов для вратаря. Настоящее украшение хоккея.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий