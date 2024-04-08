Фэйбер про слепой пас Капризову: «Он крикнул, так что было не сложно. Помогает, когда парни разговаривают с тобой»

Брок Фэйбер прокомментировал голевую передачу на Кирилла Капризова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» победила «Чикаго» со счетом 4:0.

В третьем периоде защитник «Уайлд» Брок Фэйбер стянул на себя двух соперников и сделал слепой пас за спину на Кирилла Капризова. Российский нападающий забросил вторую для себя шайбу в игре.

«Помогает, когда парни разговаривают с тобой, верно? Кирилл крикнул, так что, с моей стороны, это было не слишком сложно», – сказал Фэйбер.

21-летний игрок набрал 43 (7+36) очка в 77 матчах этого сезона и является одним из претендентов на «Колдер Трофи».