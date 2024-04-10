Капризов забросил 42-ю шайбу в сезоне и набрал «минус 4» в матче с «Колорадо». У него 90 очков в 71 игре
Кирилл Капризов забросил 42-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».
Форвард «Миннесоты» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (2:5).
На счету россиянина стало 90 (42+48) очков в 71 игре в текущем сезоне. Он достиг отметки 90 баллов во 2-й раз за карьеру в лиге.
Сегодня Кирилл (25:45, 6:54 – в большинстве, «минус 4» – худший показатель полезности в составе «Уайлд») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, получил малый штраф и допустил 1 потерю.
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Капризов 71 матч отыграл. Еще 7 он пропустил.
Но плейофф погас...
Уж больно слог похож. На плюсы ориентирован.