Капризов забросил 42-ю шайбу в сезоне и набрал «минус 4» в матче с «Колорадо». У него 90 очков в 71 игре

Кирилл Капризов забросил 42-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».

Форвард «Миннесоты» отличился в игре регулярного чемпионата с «Эвеланш» (2:5).

На счету россиянина стало 90 (42+48) очков в 71 игре в текущем сезоне. Он достиг отметки 90 баллов во 2-й раз за карьеру в лиге.

Сегодня Кирилл (25:45, 6:54 – в большинстве, «минус 4» – худший показатель полезности в составе «Уайлд») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, получил малый штраф и допустил 1 потерю.