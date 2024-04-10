Капризов забросил 42-ю шайбу в сезоне и набрал «минус 4» в матче с «Колорадо». У него 90 очков в 71 игре

Теги Миннесота Колорадо НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов забросил 42-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо».

Форвард «Миннесоты» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (2:5). 

На счету россиянина стало 90 (42+48) очков в 71 игре в текущем сезоне. Он достиг отметки 90 баллов во 2-й раз за карьеру в лиге.

Сегодня Кирилл (25:45, 6:54 – в большинстве, «минус 4» – худший показатель полезности в составе «Уайлд») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, получил малый штраф и допустил 1 потерю.  

12 комментариев
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На счету россиянина стало 90 (42+48) очков в 78 играх в текущем сезоне
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Капризов 71 матч отыграл. Еще 7 он пропустил.
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Ответ Direct free kick
Сутер и Паризе украли у Капризова 4 года прайма в плане шансов на приличные результаты команды
Скорее Билл Герин украл. Вполне себе можно было оставить хотя бы Сутера, с учетом того как они потом оборону перемолотили.
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Стабильно хорош наш, Кирилл Капризов!!!)
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Жаль, если 100 не будет.
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45 и 50 будет достойным завершением сезона. Жаль что Сота не в плей-офф , но им трудно конечно туда попасть было...
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Ответ VladosParovoz
Ну и не понятно почему Фиалу не оставили..
На какие деньги?
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Помог Маккиннону минус 4(
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Капри зажёг!
Но плейофф погас...
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Ребятки, а Alex.K71 это новый ак Кувшинова?)
Уж больно слог похож. На плюсы ориентирован.
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Ответ nupor
Скорее Билл Герин украл. Вполне себе можно было оставить хотя бы Сутера, с учетом того как они потом оборону перемолотили.
Ну и не понятно почему Фиалу не оставили..
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