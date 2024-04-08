Хайнс о Капризове: «Через 20-25 секунд после смены Кирилл дышит ровно и снова готов играть. Впечатляют его восстановление и уровень физической подготовки»

Теги Миннесота НХЛ Джон Хайнс Кирилл Капризов Хоккей

Джон Хайнс оценил игру Кирилла Капризова.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» победила «Чикаго» со счетом 4:0.

Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка. В активе российского форварда стало 89 (41+48) очков при полезности «+14» в 70 матчах.

«Его уровень физической подготовки действительно впечатляет, но для меня важнее способность Капризова восстанавливаться.

Он может вернуться на скамейку после смены, я смотрю вниз через 20-25 секунд, а он дышит ровно и готов играть. Здорово, когда у тебя есть игрок, у которого хватает энергии, чтобы играть помногу.

И мы все видим, как он борется. Кирилл не прохлаждается, он в игре», – сказал главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.

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2 комментария
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В конце сезона Капризов очень хорош.
Жаль Миннесота пролетела мимо плей-офф.
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Ну так в год Быка родился, так ещё и телец
Двойной бычок полный сил)
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