Капризов набрал 2+1 с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. У него 93 (44+49) очка в 73 играх

Кирилл Капризов набрал 2+1 с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Миннесоты» отметился дублем и результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Шаркс» (6:2).

На счету россиянина стало 93 (44+49) очка в 73 играх в текущем сезоне. У «Уайлд» в календаре осталось еще 2 матча.

Сегодня Кирилл (24:25, 1:34 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 2 мимо, сделал 2 перехвата и получил малый штраф.