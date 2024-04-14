Капризов набрал 2+1 с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча. У него 93 (44+49) очка в 73 играх

Теги Миннесота Сан-Хосе НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов набрал 2+1 с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Миннесоты» отметился дублем и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (6:2). 

На счету россиянина стало 93 (44+49) очка в 73 играх в текущем сезоне. У «Уайлд» в календаре осталось еще 2 матча. 

Сегодня Кирилл (24:25, 1:34 – в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 2 мимо, сделал 2 перехвата и получил малый штраф.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жаль, что пропускал игры
+13
0
+13
Тихой сапой подобрался к бомбардиской десятке. Это ещё при том, что в начале сезона он обычно долго запрягает.
+8
0
+8
Ответ Костя Кот
Жаль, что пропускал игры
ага, был бы еще один стосезонник. 🥲
+6
0
+6
Семь очков за две игры - почему бы и нет.
+2
0
+2
Ответ Александр Филиппов
ага, был бы еще один стосезонник. 🥲
бесспорно
+2
0
+2
Если бы Капризов провел весь сезон может и до 50 шайб бы дотянулся хотя первая половина сезона у него была провальная. Но сто очков точно набрал бы.
+1
0
+1
Ответ Костя Кот
Жаль, что пропускал игры
Да сто очков набрал бы легко.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий