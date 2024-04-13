Макдэвид не сыграет с «Ванкувером». Он пропустит 3-ю игру подряд из-за травмы нижней части тела

Теги травмы Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Крис Кноблаух Хоккей

Коннор Макдэвид не сыграет в матче с «Ванкувером» из-за травмы.

Форвард «Эдмонтона» пропустит матч с «Кэнакс», так как еще до конца не восстановился после травмы нижней части тела. 

«Он чувствует себя лучше, но, по совету врачей, мы решили подождать. Мы не хотим рисковать, чтобы ситуация ухудшилась, поэтому не торопимся», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух. 

У «Ойлерз» осталось 4 матча в календаре – с «Ванкувером» и «Сан-Хосе» дома, с «Аризоной» и «Колорадо» в гостях. 

Макдэвид набрал 130 (31+99) очков в 74 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров.

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7 комментариев
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Нужна одна передача. После этого можно готовиться к плей - офф
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Чтобы добрать одну передачу, должен сыграть еще в регулярке.
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У него задача при таких сопах за Арт небольшая осталась … 1 передача, 16-18 числа организует …
А пока пусть силу набирает, мож Бигмака погоняет
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Ну тогда Куч сделает 100 передач, а не Мак!! Что ж, значит так должно было быть!!! Давай Никита, не разочаруй!
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В плей-офф хочет играть в полную силу. Молодец.
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Ответ Владислав Харламов
Нужна одна передача. После этого можно готовиться к плей - офф
Он это сделает - без ног, без рук, но выпустят сыграть в большинстве и заработать свою заслуженную 100-ю результативную передачу.
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Ответ Pink Floyd1276
Он это сделает - без ног, без рук, но выпустят сыграть в большинстве и заработать свою заслуженную 100-ю результативную передачу.
Он может и в следующем сезоне это сделать скорее всего.
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