Макдэвид не сыграет с «Ванкувером». Он пропустит 3-ю игру подряд из-за травмы нижней части тела

Коннор Макдэвид не сыграет в матче с «Ванкувером» из-за травмы.

Форвард « » пропустит матч с «Кэнакс», так как еще до конца не восстановился после травмы нижней части тела.

«Он чувствует себя лучше, но, по совету врачей, мы решили подождать. Мы не хотим рисковать, чтобы ситуация ухудшилась, поэтому не торопимся», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

У «Ойлерз» осталось 4 матча в календаре – с «Ванкувером» и «Сан-Хосе» дома, с «Аризоной» и «Колорадо» в гостях.

набрал 130 (31+99) очков в 74 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров.