Макдэвид пропустил матч с «Вегасом» из-за травмы
Коннор Макдэвид не принял участия в матче чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:1).
Форвард «Эдмонтона» пропустил игру из-за травмы нижней части тела, ранее канадец не принял участия в двух тренировках.
Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.
Хотя у Никиты сейчас тоже своя погоня за величием, почему то уверен, что войти в "клуб 100" по передачах за сезон для него сейчас в приоритете.
Только потом увидел состав и понял, что он не играл.
Очень надеюсь что Никита 100 передач выбьет