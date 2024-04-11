Макдэвид пропустил матч с «Вегасом» из-за травмы 

не принял участия в матче чемпионата с « » (5:1).

Форвард « » пропустил игру из-за травмы нижней части тела, ранее канадец не принял участия в двух тренировках.

Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.