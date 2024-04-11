Макдэвид пропустил матч с «Вегасом» из-за травмы 

Теги травмы Эдмонтон НХЛ Вегас Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид не принял участия в матче чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:1).

Форвард «Эдмонтона» пропустил игру из-за травмы нижней части тела, ранее канадец не принял участия в двух тренировках.

Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.

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8 комментариев
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Не желаю травм Макдэвиду,но о том,что его дикий график 5-6 матчей плюс Куч и Маккинон его подломал. За полтора месяца он имел меньше отдыха и вот это и сказалось. Хоть я и топлю за Куча,но Макдаку здоровья.
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Артов много, Кучерова в этом году уже не достать - решил подлечиться перед плей-офф. Тем более, в этом году заруба на Западе уже с первого раунда будет страшной, велика вероятность что победитель конфы будет играть с очень глубоким Вегасом.
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Ответ frol92
Жаль, хотелось, чтобы в борьбе за Арт все трое до последнего были в строю. А так теперь все в руках Никиты. 2 очка преимущества и матч в запасе. Вообще на месте Никиты я бы очень серьёзную ставку сделал на ближайший матч. Набрав там 3-4 очка и оторвавшись на дистанции, он может психологически Маккинона притормозить. Ведь при прочих равных 5 очков за 3 матча отыграть крайне сложно... Хотя у Никиты сейчас тоже своя погоня за величием, почему то уверен, что войти в "клуб 100" по передачах за сезон для него сейчас в приоритете.
Психологически притормозить такого же фанатика хоккея и всегда желающего побеждать Натана?) там мотивации на всех партнёров хватает, этот остановиться если будет с травмой, психология там тоже будь здоров, Никите успехов это однозначно!
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Жаль, хотелось, чтобы в борьбе за Арт все трое до последнего были в строю. А так теперь все в руках Никиты. 2 очка преимущества и матч в запасе. Вообще на месте Никиты я бы очень серьёзную ставку сделал на ближайший матч. Набрав там 3-4 очка и оторвавшись на дистанции, он может психологически Маккинона притормозить. Ведь при прочих равных 5 очков за 3 матча отыграть крайне сложно...
Хотя у Никиты сейчас тоже своя погоня за величием, почему то уверен, что войти в "клуб 100" по передачах за сезон для него сейчас в приоритете.
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Ответ frol92
Жаль, хотелось, чтобы в борьбе за Арт все трое до последнего были в строю. А так теперь все в руках Никиты. 2 очка преимущества и матч в запасе. Вообще на месте Никиты я бы очень серьёзную ставку сделал на ближайший матч. Набрав там 3-4 очка и оторвавшись на дистанции, он может психологически Маккинона притормозить. Ведь при прочих равных 5 очков за 3 матча отыграть крайне сложно... Хотя у Никиты сейчас тоже своя погоня за величием, почему то уверен, что войти в "клуб 100" по передачах за сезон для него сейчас в приоритете.
Большого Мака психологически не тормознуть.
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Сначала пролистал обзор мачта ( кто забивал и его ассистенты) и удивился, что ни в одной из 5 шайб не принимал участие Макдэвид.
Только потом увидел состав и понял, что он не играл.
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Жаль что Макдэвид не успел 100передач сделать.Здоровья и восстановления к плейофф.
Очень надеюсь что Никита 100 передач выбьет
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Ответ h8j5zx5zks
Психологически притормозить такого же фанатика хоккея и всегда желающего побеждать Натана?) там мотивации на всех партнёров хватает, этот остановиться если будет с травмой, психология там тоже будь здоров, Никите успехов это однозначно!
Там плей офф на носу и на Западе уже в первом раунде зарубы будут очень серьёзные. Так что фанатизм фанатизмом, но приоритеты расставлять умеет каждый большой спортсмен. И гнаться за Артом, имея призрачные шансы, с риском травму получить и пропустить самый главный отрезок сезона ему тоже не хочется.
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