Макдэвид может сыграть в матче с «Ванкувером» в субботу. Он пропустил 2 игры подряд из-за травмы нижней части тела

Коннор Макдэвид может сыграть в матче с «Ванкувером».

Капитан « » не сыграл в домашнем матче с «Аризоной» (2:3 ОТ), пропустив вторую игру подряд из-за травмы нижней части тела.

Главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух после игры оценил вероятность участия 27-летнего нападающего в матче с «Кэнакс» в 50%.

У клуба из Альберты осталось 4 матча в календаре – с «Ванкувером» и «Сан-Хосе» дома, с «Аризоной» и «Колорадо» в гостях.

Игра с «Кэнакс» состоится в субботу (начало по московскому времени – 14 апреля в 05:00).

набрал 130 (31+99) очков в 74 играх и занимает третье место в гонке бомбардиров.