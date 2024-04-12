Макдэвид пропустит матч против «Аризоны», но форвард «Эдмонтона» поучаствовал в тренировке

Теги травмы Эдмонтон Аризона НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид пропустит второй матч подряд «Эдмонтона».

Капитан «Ойлерс» не примет участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» из-за повреждения нижней части тела. Ранее форвард не сыграл против «Вегаса» (5:1).

Однако канадский нападающий вернулся на лед и поучаствовал в тренировке команды.

«Я чувствую себя хорошо», – сказал хоккеист.

Коннор Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.

8 комментариев
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Комменты ахаха ) Ну конечно, он не хочет 100 ассистов выбить, кому это вообще может быть нужно, раз «команда в плов уже попала»?
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Хитрюга, специально, чтобы люди подумали, что он сам отказался от гонки за АртРоссом )
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Да, пусть лучше к ПО здоровым подойдёт, чем конкурировать за Арт
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Хочет подойти к плей-офф в отличной физической форме.
Молодец.
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Брешут под плей офф. Но думаю выйдет ещё в регулярке. Впереди кроме Аризоны 4 игры. Учитывая что он у меня в фентези то даже надеюсь.
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