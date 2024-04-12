Макдэвид пропустит матч против «Аризоны», но форвард «Эдмонтона» поучаствовал в тренировке
Коннор Макдэвид пропустит второй матч подряд «Эдмонтона».
Капитан «Ойлерс» не примет участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» из-за повреждения нижней части тела. Ранее форвард не сыграл против «Вегаса» (5:1).
Однако канадский нападающий вернулся на лед и поучаствовал в тренировке команды.
«Я чувствую себя хорошо», – сказал хоккеист.
Коннор Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.
Молодец.