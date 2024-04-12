Макдэвид может пропустить второй матч подряд из-за травмы – против «Аризоны». Тренер «Эдмонтона» сказал, что Коннор бы сыграл, будь это игра плей-офф
Коннор Макдэвид может пропустить предстоящий матч «Эдмонтона».
Участие капитана «Ойлерс» в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» находится под вопросом из-за травмы нижней части тела.
Ранее канадец не принял участие в матче против «Вегаса» (5:1).
Коннор Макдэвид вновь не вышел на лед на тренировке команды. Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух отметил, что форвард сыграл бы, если бы это был матч плей-офф.
Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.
Ну что же, возможно, возьмёт свой первый Кубок?
Отдохнёт и кааак попрёт