Макдэвид может пропустить второй матч подряд из-за травмы – против «Аризоны». Тренер «Эдмонтона» сказал, что Коннор бы сыграл, будь это игра плей-офф

Теги травмы Эдмонтон Аризона НХЛ Коннор Макдэвид Крис Кноблаух Хоккей

Коннор Макдэвид может пропустить предстоящий матч «Эдмонтона».

Участие капитана «Ойлерс» в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» находится под вопросом из-за травмы нижней части тела.

Ранее канадец не принял участие в матче против «Вегаса» (5:1).

Коннор Макдэвид вновь не вышел на лед на тренировке команды. Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух отметил, что форвард сыграл бы, если бы это был матч плей-офф.

Макдэвид находится на третьей позиции в списке лучших бомбардиров чемпионата НХЛ в этом сезоне, набрав 130 (31+99) очков в 74 играх.

5 комментариев
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ну как бы логично
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Арт Росс давай, до свидания.

Ну что же, возможно, возьмёт свой первый Кубок?

Отдохнёт и кааак попрёт
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Сегодня у Ови есть шанс догнать Макдэвида по голам, у Ови 30 у Макди 31.
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Ответ Mephi027
Арт Росс давай, до свидания. Ну что же, возможно, возьмёт свой первый Кубок? Отдохнёт и кааак попрёт
То что попрет у него никак не влияет на взятие кубка, в сезоне 21-22 на двоих с Драйзом 65 очков набрали, но даже до финала не дошли свипнувшись от Колорадо
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