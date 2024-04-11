Хэйгл о Кучерове: «Я только набрал 200 очков за карьеру, а у него почти столько же за сезон. Надеюсь, у него получится сделать 100 ассистов»

Теги Тампа-Бэй Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Брэндон Хэйгл Хоккей

Форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл высоко оценил результаты Никиты Кучерова в НХЛ.

Партнер российского нападающего по команде ответил на вопрос о том, сможет ли Кучеров отдать 100 голевых передач в этом сезоне. 

«Я только набрал 200 очков [за всю карьеру], а у него почти столько же за этот год. Это что-то особенное. Не многим удается достичь такого.

Конечно, у Макдэвида есть шанс сделать это. Но неплохо, что есть возможность помочь Кучерову набрать пару ассистов. Я на его стороне в этом вопросе. Надеюсь, у него получится», – сказал Брэндон Хэйгл.

На данный момент Никита Кучеров набрал 139 (43+96) очков в 77 играх в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ

У Брэндона Хэйгла – 72 (24+48) балла в 78 матчах нынешнего сезона. За карьеру в НХЛ игрок набрал 204 (88+116) балла в 289 играх (6 сезонов). 

У Коннора Макдэвида – 130 (31+99) очков в 74 играх текущего сезона. 

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3 комментария
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Держим кулачки за 100+ передач у Кучерова.
И за Арт Росс !
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Мало кто о говорит о нём но Хэйгл очень хорош.
Набрать 72очка не играя в большинстве это реально круто.
В равных составах вообще 63очка,делит 8-е место с Драйзайтлем.
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Ещё как получится!!!💪
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