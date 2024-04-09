Джей Ти Миллер – 9-й игрок, набравший 100+ очков в этом сезоне НХЛ. В прошлом было 11

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Джей Ти Миллер – 9-й игрок, набравший 100+ очков в этом сезоне НХЛ.

Форвард «Ванкувера» сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3). 

31-летний американец впервые в карьере достиг отметки 100 очков за сезон. У него 35 шайб и 65 передач в 78 играх. 

Миллер стал 9-м игроком, набравшим трехзначное количество очков в текущем сезоне. Ранее в список вошли Никита Кучеров («Тампа»), Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен (оба – «Колорадо»), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (оба – «Эдмонтон»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Давид Пастрняк («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»).

В прошлом сезоне таких игроков было 11. Этот результат стал лучшим с сезона-1995/96 (12 игроков). 

Средняя результативность в лиге в текущем сезоне составляет 6,22 гола за игру против 6,36 в прошлом сезоне. 

19 комментариев
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Нюландер также должен выбить 100 очков. В 2009 году только три игрока(Малкин, Овечкина, Кросби) выбили 100 очков, в 2012 только Малкин. Результативность прям сильно скаканула вверх. Те кто раньше набирал по 80 очков, сейчас вполне могут выбить сотню.
+14
0
+14
жаль ушел из Тампы в свое время
+5
-1
+4
Ответ 23kid
жаль ушел из Тампы в свое время
Компенсация тоже жалкая была…
+4
0
+4
Ти Джей и Джей Ти это разные имена?🤔
+3
0
+3
Ответ 23kid
жаль ушел из Тампы в свое время
Остался бы - не было бы сейчас Джея Ти.
+3
0
+3
Ответ Александр Устинов
В первой сотни только 6 русских. 12 шведов. Это впечатляет. Мало финов 4. Два чеха. про американцев и канадцев вообще молчу. мне кажется это одна из возможностей оценить уровень игроков по странам.
Тоже спорно, в топ 100 например нет Ничушкина и Свечникова, но всё понимают если бы не пропуски игр они бы там были
+2
0
+2
Ответ Rodgeras
Ти Джей и Джей Ти это разные имена?🤔
Джонатан Тэннер Миллер. Как я понимаю, Тэннер это имя отца. Миллер же использует сокращение в видел заглавных букв. В связи с этим, если у него будет сын с условным именем Тимоти, он сможет использовать сокращение Ти Джей Миллер.
+1
0
+1
Ответ Александр Устинов
В первой сотни только 6 русских. 12 шведов. Это впечатляет. Мало финов 4. Два чеха. про американцев и канадцев вообще молчу. мне кажется это одна из возможностей оценить уровень игроков по странам.
На мой взгляд, должна быть сложная система оценки, которая учитывает общее количество игроков того или иного гражданства, количество игрового времени, показатели полезности и т.д.
+1
0
+1
Ответ Grigori86
Нюландер также должен выбить 100 очков. В 2009 году только три игрока(Малкин, Овечкина, Кросби) выбили 100 очков, в 2012 только Малкин. Результативность прям сильно скаканула вверх. Те кто раньше набирал по 80 очков, сейчас вполне могут выбить сотню.
Я сомневаюсь в нем 14 очков в последних 17 играх
+2
-1
+1
Ответ Александр Устинов
В первой сотни только 6 русских. 12 шведов. Это впечатляет. Мало финов 4. Два чеха. про американцев и канадцев вообще молчу. мне кажется это одна из возможностей оценить уровень игроков по странам.
канадцев и американцев в принципе больше в нхл, если взять нба там американцев больше всего, но многие из них не такого высокого уровня, а лучгими игроками в своих командах все чаще становятся иностранцы
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Ответ Андрей Арсентьев
На мой взгляд, должна быть сложная система оценки, которая учитывает общее количество игроков того или иного гражданства, количество игрового времени, показатели полезности и т.д.
Согласен. Но все же все если взять как одну из частей то это хороший показатель атакующий. Что конечно не исключает показателя +/- Я думаю он в дополнение даст более точную корреляцию. А в целом с вами согласен.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Тоже спорно, в топ 100 например нет Ничушкина и Свечникова, но всё понимают если бы не пропуски игр они бы там были
Я посмотрел на вторую сотню там ещё 6 русских. порог 2й сотни 38 очков. не очень много. 7 шведов 5 финов 2 чеха.2 швейцарца. От флагов Канады пестрит в глазах в переменную с американским флагом.
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Ответ Grigori86
Нюландер также должен выбить 100 очков. В 2009 году только три игрока(Малкин, Овечкина, Кросби) выбили 100 очков, в 2012 только Малкин. Результативность прям сильно скаканула вверх. Те кто раньше набирал по 80 очков, сейчас вполне могут выбить сотню.
Предпенсионер Кросби, похоже, наберёт 90.
А 70 очков уже стало заурядным показателем.
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Ответ Vasilyev
Джонатан Тэннер Миллер. Как я понимаю, Тэннер это имя отца. Миллер же использует сокращение в видел заглавных букв. В связи с этим, если у него будет сын с условным именем Тимоти, он сможет использовать сокращение Ти Джей Миллер.
Тэннер - это просто второе имя, оно никак не связано с именем отца.
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Ответ Rodgeras
Ти Джей и Джей Ти это разные имена?🤔
Буквы те же, а имена разные. Как правило это аббревиатура от сложносоставных имен. Оши например полностью Тимоти Джозеф
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Ответ 23kid
жаль ушел из Тампы в свое время
не жаль.
он ушёл ещё до кубков и после его обмена команда постепенно преобразилась.
в 2 кубковых заходах он себя вообще никак не проявил, хотя немало времени с тем же Кучеровым проводил
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Ответ 23kid
жаль ушел из Тампы в свое время
Ушёл из Рейнджерс в своё время)
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Там ещё Брок Босер стал 10-ым в сезоне, кто 40+ шайб забросил.
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