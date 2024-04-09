Джей Ти Миллер – 9-й игрок, набравший 100+ очков в этом сезоне НХЛ. В прошлом было 11

Джей Ти Миллер – 9-й игрок, набравший 100+ очков в этом сезоне НХЛ.

Форвард « » сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (4:3).

31-летний американец впервые в карьере достиг отметки 100 очков за сезон. У него 35 шайб и 65 передач в 78 играх.

стал 9-м игроком, набравшим трехзначное количество очков в текущем сезоне. Ранее в список вошли Никита Кучеров («Тампа»), Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен (оба – «Колорадо»), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (оба – «Эдмонтон»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Давид Пастрняк («Бостон»), Остон Мэттьюс («Торонто»).

В прошлом сезоне таких игроков было 11. Этот результат стал лучшим с сезона-1995/96 (12 игроков).

Средняя результативность в лиге в текущем сезоне составляет 6,22 гола за игру против 6,36 в прошлом сезоне.