Маккиннон набрал 3+1 в игре с «Миннесотой» и сократил отставание в гонке бомбардиров – 137 очков против 139 у Кучерова

Нэтан Маккиннон набрал 3+1 и сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» сделал хет-трик и прибавил к нему результативную передачу в матче с «Миннесотой» (5:2) в регулярном чемпионате. Его признали первой звездой встречи.

На счету 28-летнего канадца стало 137 (51+86) очков в 79 играх. Он впервые в карьере достиг отметки 50 шайб за сезон.

идет на 2-м месте в гонке бомбардиров, ему удалось сократить отставание от лидера – из « » – до 2 баллов. В активе россиянина 139 (43+96) очков в 77 играх (сегодня – ассистентский хет-трик в матче с «Коламбусом»).

На третьем месте идет капитан « » – 130 (31+99) очков в 74 играх.

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 4 матча (Кучеров пропустил 1 игру по ходу регулярки), «Эвеланш» – 3 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 6 (Макдэвид пропустил 2 игры и может не выйти на матч с «Вегасом» из-за травмы).

При этом «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут матч между собой. Он будет заключительным в сезоне для обеих команд.

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.