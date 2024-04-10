Маккиннон набрал 3+1 в игре с «Миннесотой» и сократил отставание в гонке бомбардиров – 137 очков против 139 у Кучерова

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Нэтан Маккиннон набрал 3+1 и сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» сделал хет-трик и прибавил к нему результативную передачу в матче с «Миннесотой» (5:2) в регулярном чемпионате. Его признали первой звездой встречи. 

На счету 28-летнего канадца стало 137 (51+86) очков в 79 играх. Он впервые в карьере достиг отметки 50 шайб за сезон. 

Маккиннон идет на 2-м месте в гонке бомбардиров, ему удалось сократить отставание от лидера – Никиты Кучерова из «Тампы» – до 2 баллов. В активе россиянина 139 (43+96) очков в 77 играх (сегодня – ассистентский хет-трик в матче с «Коламбусом»). 

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 130 (31+99) очков в 74 играх. 

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 4 матча (Кучеров пропустил 1 игру по ходу регулярки), «Эвеланш» – 3 (Маккиннон идет без пропусков), «Ойлерс» – 6 (Макдэвид пропустил 2 игры и может не выйти на матч с «Вегасом» из-за травмы). 

При этом «Эдмонтон» и «Колорадо» проведут матч между собой. Он будет заключительным в сезоне для обеих команд.

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

33 комментария
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Легендарнейшая гонка! Зашел с утра, увидел 3 очка от Кучерова, порадовался, что опять оторвался от Маков. Захожу через 2 часа, и тут такое... Но, объективно, "пацаны - вообще ребята". Выдают какой-то космос. Продолжаем наслаждаться!
+61
0
+61
График у Молний попроще . К тому же 3 из 4 дома. Но чтобы выиграть гонку Никите нужно не сбавлять и набирать 3 очка за матч( конечно сумасшествие)
+30
-2
+28
Без сомнения мы наблюдаем великий сезон. Даже жаль немного, скоро все закончится
+17
0
+17
Ах тыж супостат Натан... )
+15
-1
+14
Конечно, 4 набрал. С Друэном и Лехконеном кто бы 4 не набрал.
+20
-7
+13
Ответ Амфитрион
Нефть и Лавины в последней игре могут негласно решить без обороны поиграть) Правда, если Коннор следующую игру пропустит, то из гонки за лидерство может и выбыть, даже ему такой отрыв уже тяжеловато будет потянуть.
Ему уже сейчас сложно Кучерова обогнать. 10 очков за 2 игры нужно набрать, это даже для Коннора сверхсложно
+11
-1
+10
Не отпускает никак Мак.
Даже по три очка за матч уже Никитосу не хватает😬
Благо игра в запасе)
Верим🙏
+9
-3
+6
Это потрясающий хет-трик! Вот это скорость, вот это катание. Эстетическое удовольствие!
+6
-2
+4
Нефть и Лавины в последней игре могут негласно решить без обороны поиграть) Правда, если Коннор следующую игру пропустит, то из гонки за лидерство может и выбыть, даже ему такой отрыв уже тяжеловато будет потянуть.
+4
0
+4
Ответ Геннадий Бакшеев
Ему уже сейчас сложно Кучерова обогнать. 10 очков за 2 игры нужно набрать, это даже для Коннора сверхсложно
Согласен, но это ж Мак) Он и походу этого сезона казалось безнадежно отстал, а получилось что ни фига.
+4
-1
+3
Похоже это точно Харт, даже если по очкам проиграет. 50+ голов решают
+3
0
+3
Лет пять назад кому сказать, что игрок может набрать 140 очков и не взять, то покрутили бы у виска, мол ты про какую эпоху говоришь? 80ые закончились... )
+3
0
+3
Ответ Геннадий Бакшеев
Ему уже сейчас сложно Кучерова обогнать. 10 очков за 2 игры нужно набрать, это даже для Коннора сверхсложно
У Эдмонтона две игры с донной Аризоной и матч с еще более донными Шаркс. Нашакалить очков МакДи там может очень много
+2
0
+2
Ответ DimBr
Очень опасно. А если учесть, что по шайбам у Мака серьёзное преимущество перед Никитой, то становится ещё опаснее...
Пока полёт нормальный. 2 очка и игра в запасе это хороший задел, учитывая что БигМаку всего 3 игры осиалось провести. и все они против топов. скорее всего наберёт в них 4-6 очков, не больше
+2
0
+2
Боюсь предположить что и 150 очков тебе победу не гарантирует! Вот эта заруба!
+2
0
+2
Гоночная машина какая-то, скорость просто космос)
+3
-1
+2
Временную выскочку- бегунка мака, можно скидывать со счетов.. Арт разыграют зубры! Ставлю на Куча!
+3
-1
+2
Как электричка промчался во всех трёх шайбах....
+2
0
+2
Чуть до инфаркта всех не довел)
+1
0
+1
Ответ Артем Зырянов
Конечно, 4 набрал. С Друэном и Лехконеном кто бы 4 не набрал.
Ахахаха харош
+6
-5
+1
Ответ melmi
График у Молний попроще . К тому же 3 из 4 дома. Но чтобы выиграть гонку Никите нужно не сбавлять и набирать 3 очка за матч( конечно сумасшествие)
ну ты прям эксперт 🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Мак вцепился в Никиту как клещ! Вот ведь какой упёртый! Ничего страшного, посмотрим дальше! Болеем за нашего и удачи!!!✊
+4
-3
+1
Очень опасно. А если учесть, что по шайбам у Мака серьёзное преимущество перед Никитой, то становится ещё опаснее...
+1
0
+1
Нифига natural hat trick. Не часто в наше время. Чаще pp+en
+1
0
+1
MVP

Жаль в третьем расслабились, точнее успокоились, вполне мог и 5-6 набрать.
+6
-5
+1
надо больше хет-триков !
0
0
0
Битва Титанов, Гигантомахия, Войны Полубогов... Я подозревал что Никите надо идти по графику Стамескина в последних матчах сезона, когда он набил 100+ очей, теперь же это очевидно.... Я ещё гадал - сумеет ли троица выгрести к 140 очкам или нет. Теперь же не удивлюсь, если они перевалят за 150 очков.
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пас Кучерова с разворота в ТОП Хайлайтов войдёт - эстетика
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Если макдак не выйдет на вегас, то исключительно по одной причине - беречь силы на финишный спурт, с лузерами. Там два-три покера корячятся + аккуратный раздел баллов, в последней игре, в пользу макдака..
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Ответ Артем Зырянов
Конечно, 4 набрал. С Друэном и Лехконеном кто бы 4 не набрал.
Макара забыли
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