Каменский о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ФХР: «Не владею информацией. Как я могу обсуждать? Это же не факт»

Валерий Каменский прокомментировал слухи о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.

Ранее сообщалось, что до конца мая КХЛ должна объявить о выходе из-под эгиды ФХР.

Кроме того, появилась информация о том, что в КХЛ вернут лимит в пять легионеров в сезоне-2024/25.

«Ходят слухи о том, что КХЛ может выйти из-под эгиды ФХР? Слухи – это же не факт. Поэтому как я могу обсуждать это? Не могу ответить. Просто не владею этой информацией», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Осенью 2023 года в КХЛ работали над проектом изменений в федеральный Закон о спорте с целью выйти из-под эгиды и ИИФХ.