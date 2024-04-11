Каменский о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ФХР: «Не владею информацией. Как я могу обсуждать? Это же не факт»

Теги ФХР Валерий Каменский КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал слухи о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.

Ранее сообщалось, что до конца мая КХЛ должна объявить о выходе из-под эгиды ФХР. 

Кроме того, появилась информация о том, что в КХЛ вернут лимит в пять легионеров в сезоне-2024/25. 

«Ходят слухи о том, что КХЛ может выйти из-под эгиды ФХР? Слухи – это же не факт. Поэтому как я могу обсуждать это? Не могу ответить. Просто не владею этой информацией», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Осенью 2023 года в КХЛ работали над проектом изменений в федеральный Закон о спорте с целью выйти из-под эгиды ФХР и ИИФХ.

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2 комментария
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Ответ Андрей Иванов
А если ИИФХ наложит санкции и запретит хоккеистам выступать в сборных под своей эгидой,то сколько хоккеистов останется в КХЛ?
Ну тут как бы для многих вопрос денег играет большую роль чем игра за сборную. Тем более сколько реально игроков из Европы попадают в сильные сборные на ЧМ?
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