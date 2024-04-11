Каменский о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ФХР: «Не владею информацией. Как я могу обсуждать? Это же не факт»
Валерий Каменский прокомментировал слухи о выходе КХЛ из-под эгиды ФХР.
Ранее сообщалось, что до конца мая КХЛ должна объявить о выходе из-под эгиды ФХР.
Кроме того, появилась информация о том, что в КХЛ вернут лимит в пять легионеров в сезоне-2024/25.
«Ходят слухи о том, что КХЛ может выйти из-под эгиды ФХР? Слухи – это же не факт. Поэтому как я могу обсуждать это? Не могу ответить. Просто не владею этой информацией», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Осенью 2023 года в КХЛ работали над проектом изменений в федеральный Закон о спорте с целью выйти из-под эгиды ФХР и ИИФХ.