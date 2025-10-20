Маршанд о 1-м матче в Бостоне после ухода из «Брюинс»: «Предстоит нечто необычное. Будет целый спектр эмоций – смесь волнения, радости и грусти»

Брэд Маршанд высказался о своем первом матче в Бостоне после ухода из «Брюинс».

Встреча пройдет во вторник, 21 октября (начало по московскому времени – 22 октября в 01:45).

Перед дедлайном в прошлом сезоне канадский форвард был обменян из «Бостона » во «Флориду», с которой летом выиграл свой второй Кубок Стэнли. Игрок не договорился с «Брюинс» о новом контракте.

Через несколько дней после сделки «Пантерс» провели матч в Бостоне (2:3), но Маршанд не принимал в нем участия из-за травмы.

«Я никогда пристально не следил за календарем. Я стараюсь избегать вещей, которые могут меня нервировать. Конечно, так или иначе я думал об этом. Когда мы приедем в Бостон, у нас будет несколько дней перед игрой, и тогда это начнет задевать меня сильнее.

Буду ли я нервничать? Да, немного. Предстоит нечто необычное. Думаю, будет много разных эмоций. Даже играть здесь за сборную Канады на Турнире четырех наций – это что-то другое. Будет целый спектр эмоций – смесь волнения, радости и грусти», – сказал Маршанд.

37-летний канадец выступал за «Бостон» с 2009 по 2025 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011-м. Он был назначен капитаном клуба в 2023 году.

НХЛ оштрафовала Маршанда на 5 тысяч долларов за стычку с Далином. Брэд отнес шлем Расмуса в штрафбокс, сорвал с него ремешки и бросил на лед в матче «Флорида» – «Баффало»