Александров набрал 0+3 в матче АХЛ с «Херши» и стал 1-й звездой. У форварда фарма «Сент-Луиса» 5 очков в 3 играх в сезоне
Никита Александров набрал 0+3 в матче с «Херши» и стал 1-й звездой.
«Спрингфилд» обыграл «Беарс» (5:1) в регулярном чемпионате АХЛ.
25-летний нападающий «Тандербердс» сделал ассистентский хет-трик. В 3 играх в текущем сезоне на его счету 5 (1+4) баллов.
Добавим, что третьей звездой встречи был признан вратарь «Спрингфилда» Вадим Жеренко. Он отразил 28 из 29 бросков и одержал первую победу в сезоне.
