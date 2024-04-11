Каменский о предложении клубов по реформе судейства: «Первый раз слышу. Какие реформы должны быть, если правила одни? Просто им надо следовать. И все»

Валерий Каменский высказался о возможной реформе системы судейства в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что СКА, минское «Динамо», «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ.

– Несколько клубов КХЛ предложили реформу судейства…

– Первый раз слышу. Про судейство не могу вам ничего ответить, потому что я этим не занимаюсь.

А какие реформы должны быть в судействе, если правила игры в хоккей – они одни? Просто им надо следовать. И все, – сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.