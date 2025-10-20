Гридин забросил 2 шайбы в 2 матчах в АХЛ за фарм «Калгари». У 19-летнего форварда 1+1 в игре «Рэнглерс» с «Тусоном»
Матвей Гридин забросил 2 шайбы в 2 матчах в АХЛ за фарм «Калгари».
Форвард «Калгари Рэнглерс» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Тусоном» (4:3 ОТ).
В двух матчах в лиге на счету 19-летнего россиянина стало 3 (2+1) очка при нейтральной полезности.
Напомним, что Гридин начал сезон в составе «Флэймс» и провел 4 матча в НХЛ, в которых забил 1 гол.
После возвращения Джонатана Юбердо из списка травмированных канадский клуб перевел Матвея в АХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
