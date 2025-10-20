Задоров лидирует в НХЛ по числу силовых приемов – 34 в 7 играх. У него 4 хита, 4 минуты штрафа, 3 блока и 2 потери за 20:44 против «Юты»

Никита Задоров лидирует в НХЛ по числу силовых приемов – 34 в 7 играх.

Защитник «Бостона» принял участие в матче с «Ютой» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

30-летний игрок провел на льду 20 минут 44 секунды (2-й показатель среди защитников команды, 0:18 – в большинстве, 4:29 – в меньшинстве).

Задоров завершил встречу без бросков и с нейтральной полезностью. У него 4 хита, 3 блока, 2 потери и 2 малых штрафа.

В 7 играх в сезоне на счету Никиты 2 (1+1) очка при 8 минутах штрафа, полезности «+4» и среднем времени на льду 21:20.

В его активе 34 силовых приема (лучший показатель в «Брюинс» и во всей НХЛ ) и 16 блоков (2-й показатель в команде).