Мифтахов пропустил 5 шайб после 28 бросков в матче АХЛ с «Рокфордом». У экс-вратаря «Ак Барса» 2 победы в 2 играх сезона
Амир Мифтахов пропустил 5 шайб после 28 бросков в матче АХЛ с «Рокфордом».
Вратарь «Чикаго Вулвс» принял участие в матче регулярного чемпионата против «Айсхогс» (6:5).
В 2 матчах в текущем сезоне у 25-летнего россиянина 2 победы при 88,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,00.
Мифтахов не сумел пробиться в основной состав «Каролины» в начале сезона.
На фоне травмы Петра Кочеткова в паре с Фредериком Андерсеном сейчас играет взятый «Харрикейнс» с драфта отказов «Флориды» Брендон Басси.
Отметим, что в матче с «Рокфордом» результативными действиями отметились российские форварды «Вулвс» – Никита Павлычев набрал 1+1, Глеб Трикозов и Иван Рябкин записали в актив по передаче.
