Валерий Каменский: «Судейство в КХЛ нормальное. Всегда есть команда проигравших, где кто-то недоволен»
Валерий Каменский высказался о качестве работы судей в КХЛ.
Ранее появилась информация о том, что СКА, минское «Динамо», «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ.
«Судейство у нас нормальное. Нормально судят все, все работает. Всегда есть команда выигравших и команда проигравших, где кто-то доволен, а кто-то недоволен.
При чем здесь судейство, я не понимаю», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.