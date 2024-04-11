Валерий Каменский: «Судейство в КХЛ нормальное. Всегда есть команда проигравших, где кто-то недоволен»

Валерий Каменский высказался о качестве работы судей в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что СКА, минское «Динамо», «Барыс» и другие клубы хотят создать новый судейский орган, подчиняющийся совету директоров КХЛ.

«Судейство у нас нормальное. Нормально судят все, все работает. Всегда есть команда выигравших и команда проигравших, где кто-то доволен, а кто-то недоволен.

При чем здесь судейство, я не понимаю», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.