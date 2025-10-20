Кенневилл провел 1-й матч на арене «Чикаго» после отстранения. «Блэкхокс» не отметили возвращение бывшего тренера в НХЛ, болельщики не встретили его овацией

Джоэл Кенневилл провел 1-й матч на арене «Чикаго» после отстранения.

«Блэкхокс» обыграли «Анахайм» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

67-летний специалист возглавил «Дакс» в мае этого года. Он вернулся в лигу после отстранения, связанного с секс-скандалом в «Чикаго».

В 2021 году бывший игрок «Блэкхокс» Кайл Бич обвинил руководство клуба в неадекватной реакции на полученную в 2010 году информацию о том, что он подвергся насилию со стороны видеотренера команды.

В итоге НХЛ отстранила Кенневилла (тогда уже работавшего во «Флориде») и генменеджера клуба Стэна Боумэна. Через 2,5 года им было позволено вернуться в лигу.

«Чикаго» не стал реагировать на возвращение своего бывшего тренера в лигу и посвящать ему видеоролик во время матча с «Анахаймом».

Его имя прозвучало только при представлении соперника. Некоторые болельщики в этот момент похлопали, но овации не было.

Отметим, что ранее Джоэл уже возвращался в Чикаго после ухода из клуба – в качестве главного тренера «Пантерс».

Кенневилл возглавлял «Блэкхокс» с 2008 по 2018 годы и трижды выиграл Кубок Стэнли вместе с командой (2010, 2013, 2015).