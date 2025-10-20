Гущин лидирует в гонке снайперов АХЛ. У форварда фарма «Колорадо» 5 шайб в 4 играх в сезоне
Даниил Гущин лидирует в гонке снайперов АХЛ.
23-летний нападающий «Колорадо Иглс» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Онтарио Рейн» (2:3).
В 4 матчах в сезоне у игрока фарм-клуба «Эвеланш» стало 5 (5+0) очков при полезности «+4».
Гущин является единоличным лидером гонки снайперов лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
