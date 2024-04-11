Каменский об увеличении лимита: «Конкуренция рождает качество, воспитывать мы должны в юношеском и детском хоккее. Никто не обязывает брать 5 иностранцев»

Валерий Каменский поделился мнением о возможном увеличении лимита на легионеров.

Ранее стало известно, что КХЛ обратилась в Минспорт России с предложением об увеличении лимита на иностранных спортсменов с трех до пяти на один клуб.

– Я за увеличение лимита, за возвращение пяти легионеров.

– Может ли это помешать развитию наших спортсменов? Или, наоборот, поможет?

– Не мешало же. У нас до этого было пять. Мешало? Не мешало. И при чем тут спортсмены? Наоборот, конкуренция рождает качество. У нас будет больше конкуренции, будет выше уровень хоккея.

А то, что воспитывать мы должны в молодежной команде, в юношеском, детском хоккее – здесь мы должны добавлять. Воспитывать свою молодежь, которая будет приходить и занимать места ведущих хоккеистов.

И потом – новый лимит не обязывает тебя брать пять игроков. Хочешь – бери одного, бери двух. Просто «до пяти». Вот и все.

Каждая команда может выбирать столько, сколько она хочет. Так же и с тремя было – «до трех». Не вижу ничего такого здесь, – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.