Каменский об увеличении лимита: «Конкуренция рождает качество, воспитывать мы должны в юношеском и детском хоккее. Никто не обязывает брать 5 иностранцев»

Теги Валерий Каменский КХЛ МХЛ Кубок Гагарина лимит на легионеров детский хоккей Чемпионат.com Хоккей

Валерий Каменский поделился мнением о возможном увеличении лимита на легионеров.

Ранее стало известно, что КХЛ обратилась в Минспорт России с предложением об увеличении лимита на иностранных спортсменов с трех до пяти на один клуб.

– Я за увеличение лимита, за возвращение пяти легионеров.

– Может ли это помешать развитию наших спортсменов? Или, наоборот, поможет?

– Не мешало же. У нас до этого было пять. Мешало? Не мешало. И при чем тут спортсмены? Наоборот, конкуренция рождает качество. У нас будет больше конкуренции, будет выше уровень хоккея.

А то, что воспитывать мы должны в молодежной команде, в юношеском, детском хоккее – здесь мы должны добавлять. Воспитывать свою молодежь, которая будет приходить и занимать места ведущих хоккеистов.

И потом – новый лимит не обязывает тебя брать пять игроков. Хочешь – бери одного, бери двух. Просто «до пяти». Вот и все.

Каждая команда может выбирать столько, сколько она хочет. Так же и с тремя было – «до трех». Не вижу ничего такого здесь, – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

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6 комментариев
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Вот кстати да. Переживаешь за молодежь, играй российскими игроками без легионеров.
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Разумная мысль. Разве обязательно брать 5 легов в команду, это же лимит. Не хочешь, не бери. Ставь молодёжь в состав. А тут вилка. Кубок нужен, значит буду брать легов. Вот и бодайтесь ГМы, у кого голова лучше варит?
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Да а молодежи и нет, только научатся клюшку держать уже бегут в НХЛ. Отток что с 3, что с 5 легами одинаковый. В СЮ вон молодежь, скоро у них внуки появятся, а они все молодежь. В этом году провалились. Ну поехали бы они в АХЛ и там думаю ничего бы не показали. Пусть уж 5 легов будет, будет и конкуренция и хоккей более смотрибельный.
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Согласен с Каменским. Пусть конкурируют, а не за паспорт играют.
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Круговорот хоккеистов в природе : Российские молодые хоккеисты едут в низшие лиги Канады+АХЛ - российские клубы приобретают хоккеистов из АХЛ.
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Алё,для чего до 3х сокращали?
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