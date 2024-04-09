Каменский о перекрестном плей-офф в КХЛ: «Сезон идет, какие просьбы об отмене? Потом спросим клубы. Пока все здорово: трибуны полные, народ доволен»

Теги болельщики Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Валерий Каменский высказался о будущем перекрестного плей-офф в КХЛ.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ клубы Востока и Запада пересеклись со 2-го раунда. С 2010 по 2023 годы они встречались только в финале. 

– Надо ли сохранить перекрестный плей-офф на следующий сезон? Показал ли он свою эффективность? 

– Давайте сначала доведем нынешний сезон до конца. Потом уже спросим клубы, общее мнение. Я считаю, что интересный плей-офф. Лидеры вылетают, неожиданности происходят. Этим и интересен хоккей. 

– Поступали ли просьбы от команд отменить перекрестный плей-офф? 

– Сезон еще идет. Как мы можем получать какие-то просьбы? Будет совет директоров, совет хозяев клубов, менеджеров. После окончания сезона и будет обсуждение. Но пока все здорово: трибуны полные, народ доволен. КХЛ на правильном пути. 

– Возможно ли то, что перекрестный плей-офф может начаться уже с первого раунда Кубка Гагарина? 

– Будем обсуждать, посмотрим. Опять же здесь клубы, хозяева команд, менеджеры выносят предложения на общее обсуждение. И тогда уже будет принято решение, – сказал вице-президент КХЛ по развитию. 
 

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8 комментариев
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Прекрасный плей-офф!
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Отличный ПО. Однако, есть пару-тройку деятелей, которые после сезона, наверняка, станут просить все вернуть обратно. Фамилии этих граждан хорошо известны.
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Ничего не трогайте,оставьте всё как есть
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Видя как забулькали говорящие кастрюльки, понимаешь что перекрёстный плей-офф именно то, что реально работает)
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Всё отлично, надо оставлять.
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С точки зрения коммерции, не очень удачный вариант. Вылетели очень крупные рынки, Москва и Питер. При предыдущей системе такого никогда бы не случилось, что в полуфинале ни одной московской или питерской команды. Поэтому вероятность возвращения старого формата очень высока.
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Для большего разнообразия надо 1-16 делать
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