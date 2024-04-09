Каменский о перекрестном плей-офф в КХЛ: «Сезон идет, какие просьбы об отмене? Потом спросим клубы. Пока все здорово: трибуны полные, народ доволен»

Валерий Каменский высказался о будущем перекрестного плей-офф в КХЛ.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ клубы Востока и Запада пересеклись со 2-го раунда. С 2010 по 2023 годы они встречались только в финале.

– Надо ли сохранить перекрестный плей-офф на следующий сезон? Показал ли он свою эффективность?

– Давайте сначала доведем нынешний сезон до конца. Потом уже спросим клубы, общее мнение. Я считаю, что интересный плей-офф. Лидеры вылетают, неожиданности происходят. Этим и интересен хоккей.

– Поступали ли просьбы от команд отменить перекрестный плей-офф?

– Сезон еще идет. Как мы можем получать какие-то просьбы? Будет совет директоров, совет хозяев клубов, менеджеров. После окончания сезона и будет обсуждение. Но пока все здорово: трибуны полные, народ доволен. КХЛ на правильном пути.

– Возможно ли то, что перекрестный плей-офф может начаться уже с первого раунда Кубка Гагарина?

– Будем обсуждать, посмотрим. Опять же здесь клубы, хозяева команд, менеджеры выносят предложения на общее обсуждение. И тогда уже будет принято решение, – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

