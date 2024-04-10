Валерий Каменский: «Я всегда был за лимит в пять иностранцев. Больше конкуренции, лучше развивается хоккей»

Теги ФХР Валерий Каменский КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал возможное расширение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

– Я всегда был за то, чтобы был лимит в пять иностранцев. Больше конкуренции, лучше развивается хоккей.

– Есть мнение, что слишком часто меняется лимит и надо уже прийти к одному окончательному варианту…

– Лига молодая, развивающаяся. Смотрим, экспериментируем. Жизнь быстротечна, так что ничего страшного в этом нет.

– Также будут противники увеличения лимита, что можете им ответить?

– Не вижу проблем, конкуренция рождает качество хоккея, надо развивать молодежный спорт. Необязательно брать пять иностранцев, можно три, одного или вообще не брать. Воспитывайте своих – будет все хорошо, – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

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1 комментарий
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А сделайте эксперимент, уберите лимит совсем, как в НХЛ, может меньше будет шлака в лиге, может быть пусть в команды КХЛ будет труднее попасть посредственным игрокам. Хорошие игроки рождаются в здоровой конкуренции
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