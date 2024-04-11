Щитов о серии «Металлурга» и «Автомобилиста»: «Нравится, что Разин уверенно ведет себя, шутит после поражений – он уверен в хорошем результате»

Никита Щитов высказался о поражении «Металлурга» в 4-й игре с «Автомобилистом».

«Автомобилист» обыграл команду из Магнитогорска в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина со счетом 5:3. По ходу матча екатеринбуржцы уступали 0:3.

– Что произошло с «Металлургом»?

– Такое иногда бывает. После того, как игра началась, «Автомобилист» пропустил два гола, после чего сменил вратаря, почувствовав неуверенность в основном голкипере. Аликин вышел на лед вместо Галкина.

«Магнитка» поймала кураж. Она здорово играла в атаке, без оглядки на свои ворота. А «Автомобилист» терпел и реализовывал свои моменты. «Магнитка» продолжала здорово играть в атаке.

В моменте с четвертым голом хозяев Гераськин абсолютно хладнокровно делал оставление себе за спину. Просто «Автомобилист» спокойно сыграл на контратаке, подловил соперника.

«Магнитке» нужно было строже сыграть и исключить такие глупые ошибки. У нее скоростная команда, она могла бы дожать. Но действовала она самоуверенно, за что и поплатилась.

Но мне очень нравится, что Андрей Разин очень уверенно ведет себя на пресс-конференциях после поражений. Он шутит, у него нет досады. Это говорит о том, что тренер уверен в хорошем результате, – сказал экс-хоккеист Никита Щитов.

Счет в серии – 2-2. Пятый матч пройдет 11 апреля в Магнитогорске.