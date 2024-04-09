Никита Щитов: «Заварухин заслуживает продолжить работу с «Трактором». Очень симпатичный хоккей в плей-офф, команда приковала к себе внимание болельщиков по всей стране»

Теги Трактор Никита Щитов Алексей Заварухин КХЛ Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов оценил работу Алексея Заварухина на посту тренера «Трактора».

«Трактор» проиграл «Локомотиву» (0-4 в серии) в полуфинале Кубка Гагарина.

«Для Алексея Заварухина это первый серьезный опыт на посту главного тренера. Вряд ли стоит учитывать короткий отрезок в «Спартаке», где он исполнял обязанности несколько матчей.

А тут ему полноценно доверили команду КХЛ в родном городе. Заварухин справился. Конечно, ему помогли освоиться, выдержать психологическое давление. Он оправдал доверие руководства, города.

«Трактор» показал очень симпатичный хоккей в плей‑офф. Команда приковала к себе внимание болельщиков по всей стране. Челябинцы прошли «Салават Юлаев», победителя регулярки – московское «Динамо».

Да, так вышло, что команда оказалась зависима от вратаря Зака Фукале. Как только он получил травму, «Трактор» не смог ничего противопоставить «Локомотиву».

Хотя челябинцы старались, выкладывались, но даже в последнем матче не смогли забить ни одного гола.

Конечно, Заварухин заслуживает того, чтобы продолжить работу с «Трактором».

Команда показала достойный результат. Но как будет на самом деле – узнаем в ближайшее время», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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