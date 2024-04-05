Щитов о словах Заварухина про Шалунова: «С помощью образа из «Брата‑2» и таким интервью «Трактор» стал более медийно привлекательным. Да, высказался немного косноязычно, эмоции захлестывают»
Никита Щитов прокомментировал слова Алексея Заварухина в адрес Максима Шалунова.
«Локомотив» ведет в серии с «Трактором» со счетом 2-0. Основной голкипер челябинцев Зак Фукале получил травму в первой игре после столкновения с форвардом ярославцев.
На пресс‑конференции после второго матча Алексей Заварухин заявил, что Шалунов должен бояться, когда приедет в Челябинск.
«Тут надо сделать отсылку к тому, что, когда заканчивается любой хоккейный матч, у тренеров и игроков происходит мощнейший выплеск адреналина.
Бывает, что эмоции тебя настолько захлестывают, что ты говоришь не всегда взвешенно, бывает что‑то невпопад.
Понятно, что Заварухин никого не запугивал, говоря, чтобы Шалунов боялся в Челябинске. Я лично знаю Алексея, он отличный парень. Просто он так высказался – отправил посыл игрокам, завел команду.
Посмотрите – сейчас его интервью цитируют. Челябинск и так очень хорош в плей‑офф, его обсуждают. С помощью таких интервью, образа из «Брата‑2» «Трактор» стал еще более медийно привлекательным.
Да, Заварухин высказался на эмоциях, немного косноязычно. Но я думаю, что он поправит этот момент, и станет более структурированно выражать свои мысли. А так, сейчас все об этом говорят, но злого посыла там точно не было», – сказал экс-хоккеист Никита Щитов.