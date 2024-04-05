Щитов о словах Заварухина про Шалунова: «С помощью образа из «Брата‑2» и таким интервью «Трактор» стал более медийно привлекательным. Да, высказался немного косноязычно, эмоции захлестывают»

Теги Никита Щитов Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов прокомментировал слова Алексея Заварухина в адрес Максима Шалунова.

«Локомотив» ведет в серии с «Трактором» со счетом 2-0. Основной голкипер челябинцев Зак Фукале получил травму в первой игре после столкновения с форвардом ярославцев.

На пресс‑конференции после второго матча Алексей Заварухин заявил, что Шалунов должен бояться, когда приедет в Челябинск.

«Тут надо сделать отсылку к тому, что, когда заканчивается любой хоккейный матч, у тренеров и игроков происходит мощнейший выплеск адреналина.

Бывает, что эмоции тебя настолько захлестывают, что ты говоришь не всегда взвешенно, бывает что‑то невпопад.

Понятно, что Заварухин никого не запугивал, говоря, чтобы Шалунов боялся в Челябинске. Я лично знаю Алексея, он отличный парень. Просто он так высказался – отправил посыл игрокам, завел команду.

Посмотрите – сейчас его интервью цитируют. Челябинск и так очень хорош в плей‑офф, его обсуждают. С помощью таких интервью, образа из «Брата‑2» «Трактор» стал еще более медийно привлекательным.

Да, Заварухин высказался на эмоциях, немного косноязычно. Но я думаю, что он поправит этот момент, и станет более структурированно выражать свои мысли. А так, сейчас все об этом говорят, но злого посыла там точно не было», – сказал экс-хоккеист Никита Щитов.

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