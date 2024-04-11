«Аризона» может объявить о переезде в Юту 18 апреля (Эллиотт Фридман)

Теги Аризона бизнес НХЛ Алекс Меруэло Эллиотт Фридман Хоккей

«Аризона» планирует переехать в Юту 18 апреля.

Основная причина возможного переезда – отсутствие подходящей ледовой арены. В этом сезоне «Аризона» играла на студенческой «Маллет-Арене» вместимостью 4 600 человек.

Владельцы «Койотис» намереваются построить новый стадион. Однако неясно, какими будут сроки строительства, если они выиграют аукцион за участок земли под арену.

«18 апреля команда проведет последнюю игру сезона против «Эдмонтона». Один из игроков «Койотис» сообщил, что ходят слухи о «встрече о будущем», прежде чем все разойдутся в межсезонье.

Лига направила совету управляющих памятку, в которой говорится о прогрессе в переговорах по переезду команды в Юту, но несколько источников предупредили, что следует быть осторожными с заявлениями.

НХЛ выступает в качестве посредника, ведя переговоры как с нынешним владельцем клуба Алексом Меруэло, так и с потенциальным управляющим «Юты» Райаном Смитом. 

Очевидно, что многое еще предстоит сделать, но переезд набирает обороты», – сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Владелец «Юты» сделал официальный запрос на создание команды НХЛ в Солт-Лейк-Сити

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2 комментария
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Будем звать их Мормонами и заставлять клясться преподобным Смитом! :)
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Это же бывшая Атланта Трэшерс?
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