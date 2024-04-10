Макар – первый в списке защитников, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Игрок «Колорадо» набрал 56,38% голосов

Хоккеисты НХЛ назвали защитника, с которым хотели бы провести один матч.

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала результаты анонимного опроса среди всех действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного сезона.

Игроков попросили выбрать лучшего защитника для победы в одном матче. Первое место занял Кэйл Макар из « » – он набрал 56,38% голосов.

Топ-5 выглядит так:

1. («Колорадо») – 56,38%;

2. (« ») – 10,50%;

3. Роман Йоси (« ») – 4,52%;

4. Куинн Хьюз («Ванкувер») – 4,04%;

5. Адам Фокс («Рейнджерс») – 2,42%.

Макдэвид – первый в списке нападающих, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Кучеров – 4-й, Панарин – 5-й

Василевский, Шестеркин и Сорокин – в топ-3 вратарей, анонимно выбранных игроками НХЛ для победы в одном матче. Голкипер «Тампы» набрал 46,92% голосов