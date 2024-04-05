Куинн Хьюз – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии ESPN, Йоси и Макар – в топ-3

Теги рейтинги Нэшвилл Ванкувер Колорадо НХЛ Роман Йоси Кэйл Макар Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии ESPN.

Приз вручается лучшему защитнику в регулярном чемпионате НХЛ.

ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Норрис Трофи».

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз стал главным претендентом на трофей в сезоне-2023/24.

В топ-3 также вошли Роман Йоси из «Нэшвилла» и Кэйл Макар из «Колорадо».

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3 комментария
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Куинн заслужил. В этом сезоне он реально очень хорош.
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По делу. Хотя Йоси глыба, конечно.
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Все три крутые
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