Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи», Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й, Панарин – 4-й (NHL.com)

Нэтан Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» в сезоне-2023/24.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Маккиннон стал главным претендентом на трофей по версии NHL.com.

В голосовании приняли участие авторы официального сайта НХЛ. Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Нападающий « » Нэтан Маккиннон набрал 60 баллов при 8 первых местах.

Вторым стал из « » (48 очков, 1 первое место). Третье место занял из «Эдмонтона» (33 балла, 1 первое место), четвертое – Артемий Панарин («Рейнджерс», 32 очка, 1 первое место).

Баллы также получили Давид Пастрняк («Бостон», 17 очков), Куинн Хьюз («Ванкувер», 10 очков, 1 первое место), Сидни Кросби («Питтсбург», 7 очков, 1 первое место), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 5 очков), Сэм Райнхарт («Флорида», 3 очка), Джей Ти Миллер («Ванкувер», 3 очка), Остон Мэттьюс («Торонто», 2 очка), Джек Айкел («Вегас», 2 очка), Вильям Нюландер («Торонто», 2 очка), Коннор Хеллибак («Виннипег», 1 очко).