Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи», Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й, Панарин – 4-й (NHL.com)

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Нэтан Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» в сезоне-2023/24.

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Маккиннон стал главным претендентом на трофей по версии NHL.com.

В голосовании приняли участие авторы официального сайта НХЛ. Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 60 баллов при 8 первых местах.

Вторым стал Никита Кучеров из «Тампы» (48 очков, 1 первое место). Третье место занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (33 балла, 1 первое место), четвертое – Артемий Панарин («Рейнджерс», 32 очка, 1 первое место).

Баллы также получили Давид Пастрняк («Бостон», 17 очков), Куинн Хьюз («Ванкувер», 10 очков, 1 первое место), Сидни Кросби («Питтсбург», 7 очков, 1 первое место), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 5 очков), Сэм Райнхарт («Флорида», 3 очка), Джей Ти Миллер («Ванкувер», 3 очка), Остон Мэттьюс («Торонто», 2 очка), Джек Айкел («Вегас», 2 очка), Вильям Нюландер («Торонто», 2 очка), Коннор Хеллибак («Виннипег», 1 очко).

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32 комментария
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Если Куч затащит Тампу в плей-офф и при этом он обгонит Маккиннона по очкам и не получит Харта это будет позор какой-то)
+49
-6
+43
то есть только 1 из 10 поставил Никиту выше Маккиннона?
они конечно очень объективны.
Кучеров участвует в 49% голах своей команды в то время как Маккиннон только 42%.
У Кучерова 4,7 очка за 60минут и он с отрывом лидирует в то время как Маккиннона только 4,1 и он даже в топ5 не входит.
и у Кучерова нет Макара при всём уважении к Хэдману.
+30
-7
+23
Проблемы Ничушкина могу сыграть на Куча в этом споре. Вэл игрой на пятаке и мощным форчеком неслабо помогал Макиннону
+14
-2
+12
Шансы Маккинона и Кучерова равны на данный момент, оба идут мощно, тащат знатно.
+9
-1
+8
Ответ ОттоДракула
Комментарий скрыт
харт даётся не за лучшего,среди лучшей команды,а когда вытаскивают,на горбу команду,как у Кучерова,как у Маккиннона
+7
-2
+5
Ответ Vasilka7777
И еще у Маккинона есть Макар и Рантанен которые набирают не сильно то и меньше)
Посмотрим как без Вэла будут играть
+7
-2
+5
если бы Куч был амером, а Натан наш, то у второго вообще бы шансов не было в голосовании
+8
-4
+4
Ответ Vasilka7777
Если Куч затащит Тампу в плей-офф и при этом он обгонит Маккиннона по очкам и не получит Харта это будет позор какой-то)
Позор случается регулярно, так что это не проблема.
+5
-1
+4
В последних шести матчах результативность Панарина и Макдэвида заметно снизилась, но как по разному это повлияло на результаты их команд.
Панарин. 6 игр, 2 шайбы, 4 передачи.
Рейнджерс , на этом отрезке проиграли 4 матча , а выиграли всего 2, и потеряли лидерство в Восточной Конференции.
Результат команды на прямую зависит от результативности своего лидера, что вполне закономерно.
Макдэвид. 6 игр, 2 шайбы, 4 передачи.
Эдмонтон уверено выиграл во всех 6 матчах.
Снижение результативности Макдэвида очень положительно повлияло на результаты Эдмонтона. Интересно)
+13
-10
+3
Ответ Альберт Кот
Игнорировать Пастрняка, Нюландера и Элиаса Петтерссона довольно странно.
Про Пасту соглашусь, но Петтерссон даже не лучший в своей команде при живых Миллере, Хьюзе и Демко.
+3
0
+3
Канадец😏
+3
-1
+2
Никто Кучерова не пытается задвинуть и нет никакой скрытой русофобии, можете успокоиться. Просто сейчас Тампа еле цепляется за уайлд кард, но если выйдут в ПО, он автоматически станет фаворитом. Несколько лет назад Харта отдали Холлу, несмотря на то, что МакДэвид его обогнал на 15 очков.

Эти рейтинги используются исключительно для коеффициентов Вегаса.
+2
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+2
Ответ e1ther - e1ther
харт даётся не за лучшего,среди лучшей команды,а когда вытаскивают,на горбу команду,как у Кучерова,как у Маккиннона
Ну не правда же. Иначе не было бы Хартов у Гретцки, Лемье, Федорова, Мэтьюса, Кейна, Кросби, Форсберга, Сакика. Кто придумал эту легенду, что Харт дают воину одиночке без мало-мальски сильных партнеров? Посмотрите список победителей, убедитесь, что это не так. У того же Маккиннона в партнерах Макар и Рантанен. Лучший защитник лиги и топовый снайпер.
+2
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Если Куч продолжит пороть моменты 1 на 1, так и останется вторым, даже при условии, что передач наберёт больше всех
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https://yandex.ru/video/preview/6477440147759770182 Здесь видно кто есть кто
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При равенстве очков выиграет Макиннон. Кучерову нужно иметь определённый гандикап в очках. Так как при прочих равных выиграет канадец.
Но и другого Мака не стоит недооценивать.
+2
-2
0
Ответ Михаил Майоров
Ну не правда же. Иначе не было бы Хартов у Гретцки, Лемье, Федорова, Мэтьюса, Кейна, Кросби, Форсберга, Сакика. Кто придумал эту легенду, что Харт дают воину одиночке без мало-мальски сильных партнеров? Посмотрите список победителей, убедитесь, что это не так. У того же Маккиннона в партнерах Макар и Рантанен. Лучший защитник лиги и топовый снайпер.
нет,когда ты лучше на 40 очков,ближайшего в своей команде,это гуд)но таких единицы)дело же Харта,именно влияние не команду)и её место)а тут уже,извините)
0
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Ответ e1ther - e1ther
нет,когда ты лучше на 40 очков,ближайшего в своей команде,это гуд)но таких единицы)дело же Харта,именно влияние не команду)и её место)а тут уже,извините)
2022 - Мэтьюс опередил второго в комнаде всего на 9 очков. Форсберг в 2003 - на 8. Мессье в 1992-м - на 5. Халл в 1965 был вторым по очкам в команде.
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Ответ Кино Музыка
Месяц назад фаворитом был Макдэвид. Все относительно. Не учитывают один момент. Тампа начала прибавлять, а играть в полную силу ей придется до конца турнира. В этот раз нет того запаса очков, что раньше. Соответственно и Никита будет играть по-полной. В прибавляющей, повторюсь, Тампе. Фаворитом я бы считал его.
пока рано говорить, что Тампа прибавляет) посмотрим, как на выезде сыграют с Детройтом и Филадельфией
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Ответ Egorushka56
Шансы Маккинона и Кучерова равны на данный момент, оба идут мощно, тащат знатно.
Будет зависеть от положения команд в конце РЧ
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Ответ Фанат спорта01
то есть только 1 из 10 поставил Никиту выше Маккиннона? они конечно очень объективны. Кучеров участвует в 49% голах своей команды в то время как Маккиннон только 42%. У Кучерова 4,7 очка за 60минут и он с отрывом лидирует в то время как Маккиннона только 4,1 и он даже в топ5 не входит. и у Кучерова нет Макара при всём уважении к Хэдману.
И вэла нет у Кучерова. Но теперь посмотрим на стату маккинона без ничушкина.
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Ответ Silky Mitts
Никто Кучерова не пытается задвинуть и нет никакой скрытой русофобии, можете успокоиться. Просто сейчас Тампа еле цепляется за уайлд кард, но если выйдут в ПО, он автоматически станет фаворитом. Несколько лет назад Харта отдали Холлу, несмотря на то, что МакДэвид его обогнал на 15 очков. Эти рейтинги используются исключительно для коеффициентов Вегаса.
Скорее чехо и шведофобии)
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