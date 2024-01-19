Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи», Кучеров – 2-й, Макдэвид – 3-й, Панарин – 4-й (NHL.com)
Нэтан Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» в сезоне-2023/24.
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Маккиннон стал главным претендентом на трофей по версии NHL.com.
В голосовании приняли участие авторы официального сайта НХЛ. Каждый из выборщиков называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 60 баллов при 8 первых местах.
Вторым стал Никита Кучеров из «Тампы» (48 очков, 1 первое место). Третье место занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (33 балла, 1 первое место), четвертое – Артемий Панарин («Рейнджерс», 32 очка, 1 первое место).
Баллы также получили Давид Пастрняк («Бостон», 17 очков), Куинн Хьюз («Ванкувер», 10 очков, 1 первое место), Сидни Кросби («Питтсбург», 7 очков, 1 первое место), Джек Хьюз («Нью-Джерси», 5 очков), Сэм Райнхарт («Флорида», 3 очка), Джей Ти Миллер («Ванкувер», 3 очка), Остон Мэттьюс («Торонто», 2 очка), Джек Айкел («Вегас», 2 очка), Вильям Нюландер («Торонто», 2 очка), Коннор Хеллибак («Виннипег», 1 очко).
они конечно очень объективны.
Кучеров участвует в 49% голах своей команды в то время как Маккиннон только 42%.
У Кучерова 4,7 очка за 60минут и он с отрывом лидирует в то время как Маккиннона только 4,1 и он даже в топ5 не входит.
и у Кучерова нет Макара при всём уважении к Хэдману.
Панарин. 6 игр, 2 шайбы, 4 передачи.
Рейнджерс , на этом отрезке проиграли 4 матча , а выиграли всего 2, и потеряли лидерство в Восточной Конференции.
Результат команды на прямую зависит от результативности своего лидера, что вполне закономерно.
Макдэвид. 6 игр, 2 шайбы, 4 передачи.
Эдмонтон уверено выиграл во всех 6 матчах.
Снижение результативности Макдэвида очень положительно повлияло на результаты Эдмонтона. Интересно)
Эти рейтинги используются исключительно для коеффициентов Вегаса.
Но и другого Мака не стоит недооценивать.