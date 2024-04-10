«Миннесота» не сыграет в плей-офф впервые с 2019 года. Это 2-й невыход за последние 12 сезонов
«Миннесота» не сыграет в плей-офф впервые с 2019 года.
«Уайлд» лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Колорадо» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда набрала 83 очка в 78 играх. По ходу сезона Дин Эвасон был уволен с поста главного тренера, ему на смену пришел Джон Хайнс.
Невыход в плей-офф стал для «Миннесоты» вторым за последние 12 сезонов.
Отметим, что в сезоне-2024/25, как и в текущем, команда учтет в платежке 14,74 миллиона долларов в рамках выкупа контрактов Зака Паризе и Райана Сутера.
С сезона-2025/26 эта сумма снизится до 1,67 млн долларов в год.
Он может стать легендой Миннесоты.
Просто надо менять тренера. И всё.