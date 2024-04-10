«Миннесота» не сыграет в плей-офф впервые с 2019 года. Это 2-й невыход за последние 12 сезонов

Теги Кубок Стэнли Миннесота Билл Герин НХЛ Джон Хайнс Дин Эвасон Хоккей

«Миннесота» не сыграет в плей-офф впервые с 2019 года.

«Уайлд» лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после поражения от «Колорадо» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда набрала 83 очка в 78 играх. По ходу сезона Дин Эвасон был уволен с поста главного тренера, ему на смену пришел Джон Хайнс.

Невыход в плей-офф стал для «Миннесоты» вторым за последние 12 сезонов. 

Отметим, что в сезоне-2024/25, как и в текущем, команда учтет в платежке 14,74 миллиона долларов в рамках выкупа контрактов Зака Паризе и Райана Сутера.

С сезона-2025/26 эта сумма снизится до 1,67 млн долларов в год. 

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7 комментариев
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Ответ Алексей Добрынин
Капризову пора валить из этой команды
А смысл? Там костяк есть. Команда неплохая. Порой, в НХЛ, команды по несколько лет основным костяком идут к победе
+7
0
+7
В обчем, еще год Дикарям ничего не светит. А там будет +13 к кепке, может чего и придумают.
+3
0
+3
Ответ Алексей Добрынин
Капризову пора валить из этой команды
Нельзя.
Он может стать легендой Миннесоты.
Просто надо менять тренера. И всё.
+3
-1
+2
Ответ Алексей Добрынин
Капризову пора валить из этой команды
Зато на ЧМ приедет
0
0
0
Ответ tracid
Зато на ЧМ приедет
Зрителем что-ли?)
+1
-1
0
Ответ Амфитрион
В обчем, еще год Дикарям ничего не светит. А там будет +13 к кепке, может чего и придумают.
Да и молодёж должна прогресировать
0
0
0
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