«Миннесота» уволила главного тренера Дина Эвасона после 7 поражений подряд.

На его место назначен бывший главный тренер «Нью-Джерси» и «Нэшвилла» Джон Хайнс.

«Уайлд» набрали 14 очков в 19 матчах и занимают текущее 14-е место в Западной конференции.

59-летний руководил «Миннесотой» с февраля 2020 года. Под его руководством клуб 4 раза выходил в плей-офф, но не выиграл там ни одной серии.

48-летний Хайнс был уволен из «Предаторс» в мае этого года после первого невыхода команды в плей-офф с 2014 года. Его заменил Эндрю Брюнетт.

Отметим, что «Миннесоту» также покинул ассистент главного тренера Боб Вудс.