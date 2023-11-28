«Миннесота» уволила главного тренера Эвасона после 7 поражений подряд. Хайнс назначен на его место
«Миннесота» уволила главного тренера Дина Эвасона после 7 поражений подряд.
На его место назначен бывший главный тренер «Нью-Джерси» и «Нэшвилла» Джон Хайнс.
«Уайлд» набрали 14 очков в 19 матчах и занимают текущее 14-е место в Западной конференции.
59-летний Эвасон руководил «Миннесотой» с февраля 2020 года. Под его руководством клуб 4 раза выходил в плей-офф, но не выиграл там ни одной серии.
48-летний Хайнс был уволен из «Предаторс» в мае этого года после первого невыхода команды в плей-офф с 2014 года. Его заменил Эндрю Брюнетт.
Отметим, что «Миннесоту» также покинул ассистент главного тренера Боб Вудс.
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