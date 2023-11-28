«Миннесота» уволила главного тренера Эвасона после 7 поражений подряд. Хайнс назначен на его место

Теги Миннесота Билл Герин НХЛ отставки Джон Хайнс Боб Вудс Дин Эвасон Хоккей

«Миннесота» уволила главного тренера Дина Эвасона после 7 поражений подряд.

На его место назначен бывший главный тренер «Нью-Джерси» и «Нэшвилла» Джон Хайнс. 

«Уайлд» набрали 14 очков в 19 матчах и занимают текущее 14-е место в Западной конференции. 

59-летний Эвасон руководил «Миннесотой» с февраля 2020 года. Под его руководством клуб 4 раза выходил в плей-офф, но не выиграл там ни одной серии. 

48-летний Хайнс был уволен из «Предаторс» в мае этого года после первого невыхода команды в плей-офф с 2014 года. Его заменил Эндрю Брюнетт. 

Отметим, что «Миннесоту» также покинул ассистент главного тренера Боб Вудс. 

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16 комментариев

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PatologoanatoM
Ответ t0ni12
Понимаю, что после 7 поражений подряд увольнение Эвасона назрело, но Хайнс?!
Хайнс это вообще пассажир, ни в Нэшвилле ни в Девилз ничего не показал вообще, не понимаю как такие как он или Майк Йео, получают ставку главного тренера, бездари
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t0ni12
Понимаю, что после 7 поражений подряд увольнение Эвасона назрело, но Хайнс?!
+23
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Илья Семёнов
Они назначили на пост тренера кетчуп?
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Дима Миронов
понравилось как Хайнс прошлом сезоне с игроками из ахл до последнего боролся за ПО,если бы не новый гм оставили бы его
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lus
Пожалуй, увольнение Эвасона было ожидаемо.
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t0ni12
Ответ Михаил Клещев
Когда в Бостон приходил Монтгомери это тоже не многие поняли.
Монтгомери в свое время увольняли за другое.
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СпутникНТ
Хайнс,сомнительный выбор!
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Максим
Назначение для встряски команды, эвасон норм мужик, но видимо пришло время.
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ЗлойМайор
Ответ Илья Семёнов
Они назначили на пост тренера кетчуп?
кепчук
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Александр Филиппов
прям как в КХЛ)
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Дмитрий Травницкий
а он только вчера Болди ругал за слабую результативность. Немного не успел стрелки перевести, бывает. 😁. Если они думают, что кетчуп всё исправит, то они просто оптимисты. Я бы посоветовал провернуть уже проверенный финт: повесить замок на ворота стадиона и увезти франшизу в какой-нибудь "новый Даллас", как они уже делали. Если это сработало тогда, то должно сработать и сейчас. 😁
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nightingale46
Герин назначил козла отпущения, очень жаль! этот год можно было сливать, так как объективно сота не стала сильнее , когда ряд команд запада усилились (лак, даллас, лавины) или решили свои проблемы (блюз, кэнакс), у некоторых продолжается естественный рост молодых игроков (дакс, аризона). Герин же продляет ветеранов, надеясь на текущий костяк, который уже выдавал сверхожидаемого 2 года. Хайнц не очень зарекомендовал себя по работе в прошлых командах - это скорее минус. Смена тренера в надежде на встряску - такой себе план! Задним умом все сильны, но как-то логично и так поступали традиционно - ждали результатов команды и смотрели. Если герина все устроило и он не стал дожидаться делайна и продлил, то надо дать уже пережить тренеру и коллективу сложный период становления команды. Не совсем понятна реакция ГМ и совершенно несправедливое, особенно в контексте успехов Хайнца!
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Михаил Клещев
Ответ PatologoanatoM
Хайнс это вообще пассажир, ни в Нэшвилле ни в Девилз ничего не показал вообще, не понимаю как такие как он или Майк Йео, получают ставку главного тренера, бездари
Йео уже давно не получает.
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PatologoanatoM
Ответ Михаил Клещев
Йео уже давно не получает.
Давно? В сезоне 21/22 тренировал Филу, это чуть больше года назад было.
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Andreir888
Ответ Илья Семёнов
Они назначили на пост тренера кетчуп?
👏👏👏🤣
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