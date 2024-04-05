133 очка Кучерова в сезоне – 4-й результат в истории НХЛ для игроков из Европы. Рекорд у Ягра (149)

133 очка Никиты Кучерова – 4-й результат в истории НХЛ для игроков из Европы.

Форвард « » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (7:4). Также он забросил одну шайбу.

На счету россиянина 133 (43+90) очка в 75 играх. Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров.

Результат Кучерова вошел в топ-4 для игроков из Европы в истории лиги. Никита превзошел достижение (132 очка в 84 играх, 1992/93, «Виннипег»).

Больше баллов за одну регулярку набирали только (Чехия, 149 в 82, 1995/96, «Питтсбург»), (Словакия, 139 в 80, 1981/82, «Квебек») и (Финляндия, 135 в 73, 1984/85, «Эдмонтон»).