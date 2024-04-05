133 очка Кучерова в сезоне – 4-й результат в истории НХЛ для игроков из Европы. Рекорд у Ягра (149)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Яромир Ягр Теему Селянне НХЛ Яри Курри Петер Штястны Никита Кучеров Хоккей

133 очка Никиты Кучерова – 4-й результат в истории НХЛ для игроков из Европы.

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:4). Также он забросил одну шайбу. 

На счету россиянина 133 (43+90) очка в 75 играх. Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров.

Результат Кучерова вошел в топ-4 для игроков из Европы в истории лиги. Никита превзошел достижение Теему Селянне (132 очка в 84 играх, 1992/93, «Виннипег»). 

Больше баллов за одну регулярку набирали только Яромир Ягр (Чехия, 149 в 82, 1995/96, «Питтсбург»), Петер Штястны (Словакия, 139 в 80, 1981/82, «Квебек») и Яри Курри (Финляндия, 135 в 73, 1984/85, «Эдмонтон»). 

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19 комментариев
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Курри и Штясны надо обгонять, Ягра практически нереально, но в тот сезон Яромир играл вместе со здоровым Лемье и пиковым Фрэнсисом, отсюда такая стата
+18
-1
+17
Осилит 17 очей в 6 матчах?
+12
0
+12
Ответ Einfach Safari
Курри и Штясны надо обгонять, Ягра практически нереально, но в тот сезон Яромир играл вместе со здоровым Лемье и пиковым Фрэнсисом, отсюда такая стата
"в тот сезон Яромир играл вместе со здоровым Лемье и пиковым Фрэнсисом, отсюда такая стата"

Да он как бы и сам не промах был.
+10
0
+10
Ответ Kos83
Осилит 17 очей в 6 матчах?
Почему бы нет
+9
0
+9
Ну, второе место реально светит
+3
0
+3
Ответ Артем Зырянов
Почти половину очков он набрал играя с Петером Недведом.
Так Недвед сам тогда 99 очков набрал. Но треть очков Ягр набрал в большинстве с Лемье.
+3
0
+3
Ответ Kos83
Осилит 17 очей в 6 матчах?
50+100 было бы суперски.
+4
-1
+3
Я человек простой, вижу новость про Куча, ставлю плюс.
Может и не догонит Яромира, но если заберет Арт, да еще КС получится взять, это будет абсолютный триумф!
И да, Куч круче туч! Именно так и никак иначе!
+2
0
+2
Классный результат от Никитоса, но с чем чёрт не шутит, может и попробует замахнутся на Ягра?! Варианты всегда есть! Удачи, Ник🤞✌️
+1
0
+1
На первое место вряд ли Ягра достанет, а второе место легко может занять
+1
0
+1
Ответ Kos83
Осилит 17 очей в 6 матчах?
Если задастся целью, почему нет.
+1
0
+1
Ответ Почтенный эльф
"в тот сезон Яромир играл вместе со здоровым Лемье и пиковым Фрэнсисом, отсюда такая стата" Да он как бы и сам не промах был.
Да никто и не спорит) Ягр велик, надеюсь и Кучеров встанет в один ряд с ним
0
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Ответ Артем Зырянов
Почти половину очков он набрал играя с Петером Недведом.
Там вообще очень вариативное нападение было, помимо выше перечисленных ещё Томас Сандстрем, Брайан Смолински, Маркус Нэслунд, пока его не обменяои в Ванкувер за пару кубометров канадской древесины ну и Сергей Зубов и Дмитрий Миронов. на синей линии)
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Ответ Kos83
Осилит 17 очей в 6 матчах?
7+10 бы набрать
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Ответ Zomourning33
50+100 было бы суперски.
А вдруг психанёт и выбьет?)
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Ответ Kos83
Осилит 17 очей в 6 матчах?
От Куча всего можно ожидать. Но тяжело будет
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Ответ Kos83
Осилит 17 очей в 6 матчах?
Лучше до 100 ассистов дотянуть, при его нынешних 1,2 apg, за 6 игр не дотягивает пока, надо поднажать
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Если повезет, есть шанс набрать 17 очков в оставшихся матчах, тем более и соперники не самые грозные. Будем верить в Никиту!
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