Кучеров побил рекорд НХЛ по передачам среди крайних форвардов за сезон – 88. Он превзошел Ягра и собственный результат сезона-2018/19 (87)

Никита Кучеров установил новый рекорд НХЛ в матче против «Торонто».

30-летний форвард сделал три голевые передачи в матче против «Мейпл Лифс» (4:1) и набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате НХЛ.

Благодаря этому Кучеров побил рекорд НХЛ по количеству ассистов для крайних нападающих за один регулярный чемпионат.

Ранее лучший результат в истории лиги принадлежал Яромиру Ягру (сезон-1995/96, 87) и самому Кучерову (сезон-2018/19, 87).

«Тампе» осталось провести 7 матчей до конца регулярного чемпионата.