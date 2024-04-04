Кучеров побил рекорд НХЛ по передачам среди крайних форвардов за сезон – 88. Он превзошел Ягра и собственный результат сезона-2018/19 (87)

Теги Торонто Тампа-Бэй Яромир Ягр НХЛ рекорды Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров установил новый рекорд НХЛ в матче против «Торонто».

30-летний форвард сделал три голевые передачи в матче против «Мейпл Лифс» (4:1) и набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате НХЛ. 

Благодаря этому Кучеров побил рекорд НХЛ по количеству ассистов для крайних нападающих за один регулярный чемпионат.

Ранее лучший результат в истории лиги принадлежал Яромиру Ягру (сезон-1995/96, 87) и самому Кучерову (сезон-2018/19, 87).

«Тампе» осталось провести 7 матчей до конца регулярного чемпионата.

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2 комментария
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12 передач за 7 матчей вполне реально.
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Мне кажется мы сами не осознаем это - побить рекорд НХЛ... Не Тампы, не россиян, не европейцев, а рекорд всех времён НХЛ для крайних напов!!! Охренеть! Пойду попробую переварить это!
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