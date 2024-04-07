Кучеров повторил рекорд Штястны по числу передач за сезон НХЛ для европейцев (93)

Никита Кучеров повторил рекорд по числу передач за сезон НХЛ для европейцев (93).

Форвард « » сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:5).

На счету россиянина стало 136 (43+93) очков в 76 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.

93 передачи Кучерова за одну регулярку – повторение рекорда НХЛ среди игроков из Европы. Он был установлен (Словакия) в сезоне-1981/82 («Квебек», 93 передачи в 80 играх при 139 очках).

Результат Никиты по очкам вошел в топ-3 для игроков из Европы в истории лиги. Он превзошел достижение (Финляндия, 135 в 73, 1984/85, «Эдмонтон»).

Больше баллов за одну регулярку набирали только (Чехия, 149 в 82, 1995/96, «Питтсбург») и Петер Штястны в том самом сезоне-1981/82.