Кучеров повторил рекорд Штястны по числу передач за сезон НХЛ для европейцев (93)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Яромир Ягр НХЛ Яри Курри Петер Штястны рекорды Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров повторил рекорд по числу передач за сезон НХЛ для европейцев (93).

Форвард «Тампы» сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:5). 

На счету россиянина стало 136 (43+93) очков в 76 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.

93 передачи Кучерова за одну регулярку – повторение рекорда НХЛ среди игроков из Европы. Он был установлен Петером Штястны (Словакия) в сезоне-1981/82 («Квебек», 93 передачи в 80 играх при 139 очках). 

Результат Никиты по очкам вошел в топ-3 для игроков из Европы в истории лиги. Он превзошел достижение Яри Курри (Финляндия, 135 в 73, 1984/85, «Эдмонтон»). 

Больше баллов за одну регулярку набирали только Яромир Ягр (Чехия, 149 в 82, 1995/96, «Питтсбург») и Петер Штястны в том самом сезоне-1981/82. 

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>> Петером Штястны (Словакия) в сезоне-1981/82
Чехословакия.
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