Владимир Плющев: «Автомобилист» проглотил быстрые голы, но «Металлург» расслабился, и случился перелом. Команды равные, но «Магнитка» по опыту выглядит авторитетнее»

Владимир Плющев прокомментировал серию «Автомобилиста» против «Металлурга».

Сегодня екатеринбургский клуб отыгрался с 0:3 и победил со счетом 5:3 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина, сравняв счет в серии – 2-2.

«В первые минуты нервы, видимо, подвели екатеринбуржцев. Они проглотили быстрые, но далеко не логичные голы. Но быстрые голы – это не всегда хорошо. «Металлург» расслабился, и случился перелом в игре.

Команды равные, они весь сезон шли примерно одинаково. «Магнитка», конечно, выглядит авторитетнее, хотя бы по опыту участия в финалах. Но «Автомобилист» сегодня уравнял шансы и матч в Магнитогорске будет очень значимым.

Обе команды будут балансировать на ниточке в случае поражения. Особенно если «Металлург» проиграет, им предстоит ехать в гости», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Пятый матч серии между « » и « » состоится 11 апреля в Магнитогорске.