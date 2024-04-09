Владимир Плющев: «Автомобилист» проглотил быстрые голы, но «Металлург» расслабился, и случился перелом. Команды равные, но «Магнитка» по опыту выглядит авторитетнее»

Теги Металлург Мг Автомобилист Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал серию «Автомобилиста» против «Металлурга».

Сегодня екатеринбургский клуб отыгрался с 0:3 и победил со счетом 5:3 в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина, сравняв счет в серии – 2-2.

«В первые минуты нервы, видимо, подвели екатеринбуржцев. Они проглотили быстрые, но далеко не логичные голы. Но быстрые голы – это не всегда хорошо. «Металлург» расслабился, и случился перелом в игре.

Команды равные, они весь сезон шли примерно одинаково. «Магнитка», конечно, выглядит авторитетнее, хотя бы по опыту участия в финалах. Но «Автомобилист» сегодня уравнял шансы и матч в Магнитогорске будет очень значимым.

Обе команды будут балансировать на ниточке в случае поражения. Особенно если «Металлург» проиграет, им предстоит ехать в гости», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Пятый матч серии между «Металлургом» и «Автомобилистом» состоится 11 апреля в Магнитогорске.

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2 комментария
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ПО ОПЫТУ! Юрова видать, Гребенкина. Опытные бойцы!
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Там ещё Канцеров, Силантьев, Самсонов и пол состава Северстали. Он постоянно про этот опыт Магнитки плетёт
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