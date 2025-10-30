Губерниев об Овечкине: «Александр по-прежнему в прекрасной форме. Он еще несколько лет поиграет в НХЛ, а потом вернется в наш чемпионат, возможно»

Дмитрий Губерниев оценил текущий уровень Александра Овечкина.

40-летний капитан «Вашингтона » набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах. На его счету 899 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Было ясно, что Овечкин еще продолжит карьеру. И не факт, что в России. Александр по-прежнему в прекрасной форме, радует всех нас.

Он еще несколько добрых лет поиграет в НХЛ . А потом, возможно, и вернется в наш чемпионат», – сказал комментатор «Матч ТВ».