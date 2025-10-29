Бабаев подтвердил, что он больше не агент Костина: «На сегодняшний день так будет лучше игроку. Мы с Климом остались в хороших отношениях»
Шуми Бабаев подтвердил, что больше не является агентом Клима Костина.
«В России его теперь представляет другой агент. Кажется, что на сегодняшний день в этой ситуации так будет лучше игроку. Но мы с Климом как были в очень хороших отношениях, так и остались», – сказал Бабаев.
В настоящий момент хоккеист остается без клуба. Ранее сообщалось, что агентом Костина стал Станислав Романов.
Напомним, в межсезонье 26-летний форвард не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе» и стал свободным агентом. В прошлом сезоне Клим Костин набрал 7 (1+6) очков за 35 матчей в НХЛ. Нападающий играл за «Авангард» в сезоне-2020/21.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
