Бабаев подтвердил, что он больше не агент Костина: «На сегодняшний день так будет лучше игроку. Мы с Климом остались в хороших отношениях»

Шуми Бабаев подтвердил, что больше не является агентом Клима Костина.

«В России его теперь представляет другой агент. Кажется, что на сегодняшний день в этой ситуации так будет лучше игроку. Но мы с Климом как были в очень хороших отношениях, так и остались», – сказал Бабаев .

В настоящий момент хоккеист остается без клуба. Ранее сообщалось , что агентом Костина стал Станислав Романов.

Напомним, в межсезонье 26-летний форвард не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе» и стал свободным агентом. В прошлом сезоне Клим Костин набрал 7 (1+6) очков за 35 матчей в НХЛ . Нападающий играл за «Авангард » в сезоне-2020/21.