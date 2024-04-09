Голышев и Пресс набрали по 14 очков, догнав Березкина в списке лучших бомбардиров Кубка Гагарина. У форварда «Автомобилиста» 2+1 в 4-й игре с «Металлургом»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Анатолий Голышев Максим Березкин Робин Пресс Хоккей

Анатолий Голышев и Робин Пресс догнали лидера гонки бомбардиров плей-офф КХЛ.

«Автомобилист» победил «Металлург» (4:3, 2-2) в четвертом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

В этом матче нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев набрал 3 (2+1) очка за результативность, а защитник «Металлурга» Робин Пресс сделал две результативные передачи.

Таким образом, оба хоккеиста догнали лидера списка лучших бомбардиров этого плей-офф Максима Березкина, у которого в активе 14 (4+10) очков в 16 матчах.

На счету Голышева стало 14 (8+6) баллов в 13 матчах, в активе Пресса – 14 (3+11) очков в 16 играх.

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7 комментариев
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Толя!!! Бурные, продолжительные апплодисменты!!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
+11
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+11
Толя должен стать будущим мотором Авто, он талантлив, он с характером! Толя, надеюсь ты станешь по-настоящему большим игроком Автомобилиста и КХЛ, ты можешь
+7
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+7
Только только Анатолька, для соперников ты боль! Отметил бы ещё Да Косту, которого Николаич удачно перевел к Голышеву и Степу Хрипунова, за которого рад что все таки подлечился, вышел и решил.
+6
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+6
Да еще спокойно и за лучшего снайпера поборется , до Буше одна шайба осталась и конкурентов у него нет, остальные далеко, либо вылетели уже.
+3
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+3
Берегись Анатолия!!!
+2
0
+2
Анатолий Анатолий 👏👏👏
+1
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+1
Ответ Fg Gf
Толя должен стать будущим мотором Авто, он талантлив, он с характером! Толя, надеюсь ты станешь по-настоящему большим игроком Автомобилиста и КХЛ, ты можешь
Будущим....Толе в следующем году уже 30... он уже должен быть мотором
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