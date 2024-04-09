Голышев и Пресс набрали по 14 очков, догнав Березкина в списке лучших бомбардиров Кубка Гагарина. У форварда «Автомобилиста» 2+1 в 4-й игре с «Металлургом»
Анатолий Голышев и Робин Пресс догнали лидера гонки бомбардиров плей-офф КХЛ.
«Автомобилист» победил «Металлург» (4:3, 2-2) в четвертом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.
В этом матче нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев набрал 3 (2+1) очка за результативность, а защитник «Металлурга» Робин Пресс сделал две результативные передачи.
Таким образом, оба хоккеиста догнали лидера списка лучших бомбардиров этого плей-офф Максима Березкина, у которого в активе 14 (4+10) очков в 16 матчах.
На счету Голышева стало 14 (8+6) баллов в 13 матчах, в активе Пресса – 14 (3+11) очков в 16 играх.