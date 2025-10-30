Артюхин о 5 поражениях «Шанхая» подряд: «Не было предсезонки, команда образовалась в последний момент, ни руководители, ни тренер не виноваты. Но «Дрэгонс» должны быть в зоне плей-офф»

Евгений Артюхин высказался о серии из 5 поражений «Шанхай Дрэгонс».

Во вторник команда Жерара Галлана проиграла московскому «Динамо» (1:5).

– Причина неудач может быть связана с тем, что команда начала сезон без предсезонки. И как раз сейчас, наверное, накопилась усталость, потому что не было предсезонки. И плюс они играют с хорошими соперниками. Я думаю, что это скорее всего связано с этим: команда без предсезонки и видимо силенок уже не хватило и сейчас образовалась небольшая яма в эмоциональном состоянии.

– Может ли быть виноват в этом главный тренер?

– Абсолютно нет, потому что команда создавалась заново и собиралась на тот момент из игроков, которые были в наличии. Тут абсолютно не вина Галлана и просто стечение обстоятельств. Я считаю, что в этом никто не виноват: ни руководители, ни тренер. Просто команда образовалась в последний момент – сделала ребрендинг и почти полностью сменила состав.

– Какие вы видите перспективы «Шанхая»? Борьба со СКА за 8-е место?

– Я думаю, что да. Команда довольно хорошо себя проявляла, не считая этих неудач. «Шанхай», однозначно, должен быть в зоне плей-офф, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

«Шанхай » занимает 6-е место в таблице Западной конференции (19 игр, 23 очка).